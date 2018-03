Stronach/Köfer: "Kärntner SPÖ/ÖVP/Grün-Koalition hat schweres Demokratieproblem!"

Umgang mit Vorab-Berichten des Rechnungshofes ist in anderen Bundesländer wesentlich demokratiefreundlicher. Stronach-LPO Köfer fordert Gesetzes- und Geschäftsordnungsreform

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Kärnten ist schon lange kein Musterbeispiel für Demokratie mehr: "In der Geschäftsordnung der niederösterreichischen Landesregierung ist beispielsweise klar geregelt, dass vorläufige Berichte des Landesrechnungshofes - im Gegensatz zur Geschäftsordnung der Kärntner Landesregierung - allen Regierungsmitgliedern, gemäß dem "Kollegialprinzip", zur Verfügung gestellt werden müssen", erklärt Team Stronach-Landesparteiobmann Landesrat Gerhard Köfer. Köfer fordert daher den SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser umgehend auf, eine Änderung der Geschäftsordnung zur Beschlussfassung vorzulegen. "Auch das Bundesland Tirol kann als positives Beispiel herangezogen werden, dort wird ebenfalls mit Berichten weitaus demokratischer umgegangen, als dies in Kärnten der Fall ist", so Köfer weiter und erinnert Kaiser dabei nochmals an sein Regierungs-Bekenntnis zu "voller Transparenz".

Köfer nimmt auch zur heute erhobenen Forderung von VP-Landeschef Gabriel Obernosterer in der "Kleinen Zeitung" Stellung: "Obernosterer scheint nicht zu wissen, dass nicht das Landesrechnungshofgesetz das zentrale Problem ist, sondern die Geschäftsordnung der Regierung -diese muss rasch geändert werden. Das Rechnungshofgesetz würde eine Weiterleitung an alle Regierungsmitglieder nicht verhindern. Trotzdem ist es erfreulich, wenn die ÖVP Kärnten - leider aber wieder einmal zeitverzögert - auf den Kurs des Team Stronach einschwenkt", so Köfer, der Obernosterer anbietet die Initiative und einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag des Team Stronach zu diesem Thema zu unterstützen. "Leider meldet sich Kollege Obernosterer nur in Wahlkampfzeiten kämpferisch zu Wort. Anders ist es nicht zu erklären, dass die ÖVP Kärnten die letzten beiden Prüfanträge an den Landesrechnungshof kategorisch und koalitionstreu im Landtag niedergestimmt hat. Wir verlangen, dass Obernosterers medialer "Klartext" endlich einmal politische Substanz aufweist und er sich zumindest in seiner eigenen Partei durchsetzt", merkt Köfer abschließend kritisch an.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher Team Stronach

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ teamstronach.at