Rauch: Und täglich grüßt der SPÖ-Steuerskandal

Ein Skandal nach dem anderen – Wo SPÖ regiert, wird abkassiert - Schweigen der SPÖ-Spitze kommt Schuldeingeständnis gleich

Wien, 21. September 2013 (ÖVP-PD) "Und täglich grüßt der SPÖ-Steuerskandal. Wo sie können, greifen die Sozialisten schamlos in die Steuertöpfe. Wo sie nicht können, betreiben sie Postenschacher und besetzen Posten um, damit sie es können", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch in Richtung der Zockergenossen fest. Denn nun wurden bei "profil" neue Fakten in der Kärntner SPÖ-Top-Team-Affäre bekannt: Laut Rechnungshof sollen SP-Aufträge von über 140.000 Euro an die Werbeagentur Top-Team geflossen sein, ohne dass es konkrete Gegenleistungen gab. "Für Rot und Blau ist das Land Kärnten ja nicht mehr als ein Selbstbedienungsladen. Ein Schlag ins Gesicht der fleißigen Arbeitnehmer!", betont Rauch. Auch an den gestrigen Entschuldigungsversuchen für das Verzocken einer halben Steuermilliarde in Linz lässt Rauch kein gutes Haar:

"Entschuldigungen werden uns hier nicht weiterbringen." Denn Fakt ist: Fast wöchentlich tauchen weitere Skandale der SPÖ auf. Vom Salzburger SPÖ-Finanzskandal über die Wiener SPÖ-Skandale, angeführt von AMS-Postenschacher, gescheiterten Franken-Krediten und dem Wiener Wohnen-Skandal, bis hin zu Postenschacher in der OÖGKK. "Wo Sozialisten am Geldhahn sitzen, versagen sie und werden dafür von der Partei noch belohnt! Sie liefern ein Wirtschafts-Paradoxon nach dem anderen und scheitern dort, wo Kompetenz am nötigsten ist: Beim Umgang mit Steuergeld!", so Rauch. ****

"Liebe SPÖ-Spitze, ist euer Schweigen ein Schuldeingeständnis oder hat es euch die Sprache verschlagen?", so ÖVP-Manager Hannes Rauch. "Als ob die oben angeführten 'regionalen' Skandale der SPÖ, um es im Wortlaut des gescheiterten Verteidigungsministers zu formulieren, noch nicht genug wären, setzt die SPÖ auf Bundesebene noch eins drauf! Im Plakatskandal ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Auch wenn Wiens Bürgermeister Häupl versucht das als 'Quatsch' abzutun." Rauch abschließend: "Die Genossen haben keinen blassen Schimmer im Umgang mit Steuergeld: Auf der einen Seite Zocken, Aussackeln und Freunderlwirtschaft forcieren, auf der anderen Seite Gerechtigkeit predigen und Wahlzuckerl austeilen. Ein guter Kanzler übernimmt Verantwortung, trifft Entscheidungen und verteilt keine Geschenke. Doch Faymann duckt sich und taucht unter, wo es nur geht. Klar ist: Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel. Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger!"

