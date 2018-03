Cap: Merkel hätte in Spindelegger-ÖVP keinen Platz

CDU zumindest in manchen Fragen im 21. Jahrhundert angekommen - ÖVP im 19. Jahrhundert steckengeblieben

Wien (OTS/SK) - "Statt verzweifelt einen gemeinsamen Spindelegger-Merkel-Kurs zu konstruieren, den es nicht gibt, sollte sich die ÖVP vor Augen führen, was ihre Partei von den deutschen Konservativen trennt", betonte SPÖ-Klubobmann Josef Cap heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Denn, so Cap: "Angela Merkel hätte in der Spindelegger-ÖVP gar keinen Platz. Mit ihren Forderungen nach einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, nach einem flächendeckenden Angebot an Ganztagsschulen oder nach tariflichen Mindestlöhnen wäre sie alleine auf weiter ÖVP-Flur." ****

Natürlich sei die CDU eine konservative Partei, von der die Sozialdemokratie vieles trennt. Im Unterschied zur ÖVP, die unbeweglich an politischen Konzepten aus dem 19. Jahrhundert festhält, sei die Merkel-CDU jedoch zumindest in manchen Fragen im 21. Jahrhundert angekommen. "Eine ÖVP, die kollektivvertragliche Mindestlöhne unterlaufen möchte und den Ausbau von Ganztagsbetreuung mit Kommunismus gleichsetzt, sollte sich den tatsächlichen Merkel-Kurs zum Vorbild nehmen. Der hat sehr wenig mit der Spindelegger-ÖVP zu tun, die noch immer tief in der Vergangenheit steckt", erklärte Cap. (Schluss)ph/dm

