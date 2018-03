Darabos: "profil"-Umfrage bestätigt SPÖ-Kurs für die Menschen in Österreich

Arbeit, Pensionen und Steuern für WählerInnen entscheidend - Darabos: "Was die Menschen am meisten beschäftigt, das sind auch unsere Kernthemen"

Wien (OTS/SK) - Arbeit, Pensionen und Steuern sind die Themen, die den Österreicherinnen und Österreichern bei den kommenden Wahlen am wichtigsten sind. Das ergab eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins "profil". "Was die Menschen am meisten beschäftigt, das sind auch die Kernthemen der SPÖ. Wir haben in diesen Bereichen die richtigen Konzepte für die Zukunft", unterstrich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Wir kämpfen für neue Arbeitsplätze, sichere Pensionen und ein gerechtes Steuersystem. Wir wollen, dass die Menschen mehr Netto vom Brutto haben. Deswegen sind wir für Steuerentlastungen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", stellte Darabos klar.****

Die Themen Arbeitsmarkt (34%), Pensionen (34%) und Steuern (23%) sind für die Wahlentscheidung der Befragten am wichtigsten. "Das zeigt, dass wir als SPÖ mit unseren Ideen, besonders mit unserem Vorschlag eines gerechteren Steuersystems, genau auf dem richtigen Weg sind", betonte Darabos. Mit der geplanten Steuerreform soll der Faktor Arbeit entlastet werden. "Alle vier Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die Lohn- und Einkommensteuern zahlen, werden steuerlich entlastet. Das sind Arbeiter und Angestellte, Pensionisten und Kleinunternehmer", erläuterte Darabos. Konkret sieht das Steuerentlastungspaket der SPÖ eine deutliche Herabsenkung des Eingangssteuersatzes von 36,5 auf 25 Prozent und eine Veränderung der Steuer-Progressionsstufen von bisher drei auf fünf Stufen vor. "Vor allem Arbeiter und Angestellte mit einem Einkommen bis 4.000 Euro werden spürbar entlastet", machte Darabos deutlich. (Schluss) sc/gd

Service: Wie viel Ersparnis die SPÖ-Steuerentlastung je nach Gehalt bringt, weiß der "Mehr-im-Börserl-Rechner":

https://wahl2013.spoe.at/steuerentlastung/

