Welt-Alzheimer-Tag / Aubauer: Brauchen dringend Nationalen Aktionsplan gegen Demenz

Seit Start von www.seniorenbund.at jede Woche mehrere Tausend Nutzer der Seniorenbund-"Kopfnüsse" gegen Demenz!

Wien (OTS) - Zum heutigen Welt-Alzheimer-Tag stellt Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat die umfassenden Gesundheitsforderungen des Seniorenbundes vor:

"Die Senioren können selbst viel für den Erhalt ihrer Gesundheit tun. Doch muss auch die Politik die Senioren dringend dabei unterstützen. Vor allem brauchen wir den Nationalen Aktionsplan gegen Demenz. Wir brauchen ein Vorsorgesystem nach dem Modell der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) - mit Boni für jene, die ihre Gesundheit durch eigene Leistung verbessern. Und wir brauchen endlich das seit fünf Jahren versprochene 'Hausarztmodell neu' - der Hausarzt muss in Zukunft zum echten 'Gesundheitsmanager' werden! Alle diese Punkte hat die ÖVP mit Michael Spindelegger in ihr Wahlprogramm aufgenommen!"

Aubauer verwehrte sich erneut gegen den landläufigen Alarmismus hinsichtlich steigender Pflege- und Demenzzahlen:

"Von 2011 auf 2012 ist die Anzahl der Pflegegeldbezieher um nur 0,08 Prozent angestiegen. Wer darin eine 'Explosion' erkennt, will offensichtlich nur verunsichern! Wir wollen Demenz und Pflegebedürftigkeit wirklich nicht kleinreden - aber die immer wieder praktizierte Form des undifferenzierten Alarmismus können wir so nicht akzeptieren. Es hilft nicht, zu jammern und dabei die Hände in den Schoß zu legen. Politik hat viel mehr zu handeln - und zwar umgehend!"

"Der Nationale Aktionsplan gegen Demenz ist für den Seniorenbund klare Koalitionsbedingung" stellt Aubauer klar.

Seniorenbund-Initiative "Kopfnüsse" findet jede Woche mehrere Tausend Nutzer!

"Stolz sind wir im Seniorenbund auf unsere Eigeninitiative der 'Kopfnüsse', wo jede Woche mittlerweile mehrere Tausend Seniorinnen und Senioren die Übungen auf unserer Homepage www.seniorenbund.at nutzen, um einen ersten Einstieg in Vorsorgeübungen zu wagen. So zeigen wir auch: man kann mit minimalen finanziellen Mitteln viel erreichen. Gemeinsam für Gesundheit und gegen Demenz", hält Aubauer abschließend fest.

