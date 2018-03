Auf zu neuen Abenteuern mit dem Bilderbuch-Kino

Ab Sa, 12.10.2013 präsentiert das wienXtra-cinemagic drei neue Geschichten für Kinder ab 3 Jahren.

Wien (OTS) - Das Bilderbuch-Kino schafft mit wunderschönen Bildern aus Kinderbüchern, langsamen Erzähltempo und stimmungsvoller Live-Musik Kinokultur für Kinder ab 3 Jahren. Bei den Premierenvorstellungen am Sa, 12. Oktober um 15 Uhr und So, 13. Oktober um 11 Uhr stehen drei neue, liebevoll aufbereitete Geschichten auf dem Programm: Der Löwe & der Hase, Nalle will Bestimmer sein und GUTER DRACHE & BÖSER DRACHE verzaubern die kleinen BesucherInnen und bieten einen optimalen Einstieg ins Kino-Erleben. Weitere Informationen unter www.cinemagic.at.

"Mit dem Bilderbuchkino ist dem wienXtra-cinemagic vor 14 Jahren eine einzigartige Erfindung gelungen, die Kinder wie Erwachsene in ihren Bann zieht. Ich wünsche allen BesucherInnen gute Unterhaltung und ein tolles Kinoerlebnis", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

Die neuen Bilderbuch-Abenteuer:

Der Löwe & der Hase (Alex Latimer/Boje Verlag in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG)

Eigentlich könnten die Tiere in Afrika friedlich miteinander leben. Wenn da nicht der gemeine Löwe wäre, der den anderen immer Streiche spielt. Zebra & Co. brauchen Hilfe und setzen eine Anzeige ins Internet. Die Hilfe kommt ausgerechnet in Gestalt eines kleinen Hasen.

Nalle will Bestimmer sein (Stina Wirsén/Gerstenberg Verlag) Immer bestimmt der große Nalle. Wann der kleine Nalle ins Bett soll, zum Beispiel oder was es zum Frühstück gibt. Das ist ungerecht, findet der kleine Nalle, denn er will abends nicht ins Bett und morgens nicht aufstehen und er will Eis statt Joghurt zum Frühstück. Jetzt will er auch mal Bestimmer sein!

GUTER DRACHE & BÖSER DRACHE (Christine Nöstlinger, Jens Rassmus/Residenz Verlag)

Gemeinsam mit seinen unsichtbaren Drachen ist Florian unschlagbar. Sie helfen ihm, wenn er Angst hat oder eine Ausrede braucht. Schade nur, dass GUTER DRACHE und BÖSER DRACHE wasserscheu sind und nicht mit ans Meer fahren wollen...

Bilderbücher als perfekter Kinoeinstieg

Um Kindern ab 3 Jahren ein altersgerechtes Programm zu bieten, entwickelte das wienXtra-cinemagic vor 14 Jahren das Bilderbuch-Kino. Das Konzept hat sich bewährt: Mit wunderschönen Dia-Serien nach ausgewählten Bilderbüchern, begleitet von Erzähler René Bein und Komponist und Musiker Raino Rapottnig, passt sich das Bilderbuch-Kino dem Tempo und der Aufnahmefähigkeit von Kleinkindern an und bietet ihnen damit ein maßgeschneidertes Kino-Erlebnis. Mittlerweile umfasst das Repertoire 36 für Kino adaptierte Bilderbüchern, und wird laufend erweitert. Bei der Premiere im Herbst 2013 kommen 3 neue Bücher auf die Leinwand.

Bilderbuch-Kino (empfohlen ab 3 Jahren)

Premiere: Sa, 12.10.2013 um 15 Uhr und So, 13.10.2013 um 11 Uhr Weitere Vorstellungen:

Sa, 9.11. um 15 Uhr, So 10.11. um 11 Uhr, Sa 7.12. um 15 Uhr, So, 8.12. um 11 Uhr, Mo 6.1. 11 Uhr

Dauer: ca. 45 Minuten

im wienXtra-cinemagic - Kinder- und Jugendkino in der Urania, 1., Uraniastraße 1

Karten Euro 4,70; mit kinderaktivcard Euro 4,00

Karten-Reservierung unter Tel.: 01/4000-83400 cinemagic @ wienXtra.at www.cinemagic.at

