Große SommerLeseClub-Abschlussparty in der Hauptbücherei

Toller Erfolg für den zweiten SommerLeseClub der Büchereien Wien

Wien (OTS) - 150 Kinder feierten in der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz 2a ihre erfolgreiche Teilnahme am SommerLeseClub der Büchereien Wien. Die JungleserInnen und ihre Eltern wurden von Gemeinderat Heinz Vettermann, der für Leseförderung zuständigen Bezirksschulinspektorin Elisabeth Fuchs und dem bibliothekarischen Leiter der Büchereien Wien, Markus Feigl, begrüßt und zu ihrem Leseeifer beglückwünscht. Markus Feigl freute sich besonders, dass der zweite SommerLeseClub noch erfolgreicher als dessen Premiere im Vorjahr war: "Es wurde sogar noch mehr gelesen als im Vorjahr, im Schnitt hat jedes Kind nahezu sieben Bücher verschlungen. Wir konnten durch den SommerLeseClub auch etliche neue Mitglieder für die Büchereien Wien gewinnen, fast 10 Prozent der Kinder sind ErstnutzerInnen. Wenn sie entdeckt haben, wieviel Spaß Lesen machen kann, werden sie auch weiterhin gerne zu uns kommen." Feigl betonte auch die gelungene Kooperation von Schulen und Büchereien: "Die Teilnahme am Leseclub erleichtert den Schuleinstieg im Herbst, und das Lesezertifikat, mit dem die Lektüre von drei Büchern bestätigt wird, kann in der Schule als Nachweis für außerschulisches Leseengagement vorgelegt werden."

Rekord: Drei Bücher pro Tag

Die 10jährige Carina hat in den Ferien 186 Bücher, also im Schnitt mehr als drei Bücher pro Tag, verschlungen. Damit ist sie zwar die Rekordhalterin, aber bei weitem nicht der einzige Bücherprofi. Rund 800 Kinder haben am SommerLeseClub teilgenommen und insgesamt mehr als 5.400 Bücher gelesen. Grund zum Feiern hatten alle, schließlich wird das sommerliche Lesevergnügen auch den Schulnoten gut tun. Beim großen Fest in der Hauptbücherei waren alle Plätze ausgebucht. Die MusikerInnen Sun Sun Yap und Hans Tschiritsch traten mit ihren außergewöhnlichen Musikinstrumenten, wie Trichtergeige oder singendem Sauger auf, und begaben sich mit den kleinen BesucherInnen auf eine Reise um die Welt. Höhepunkt des Fests, durch das der bekannte Schauspieler und TV-Moderator Roman Kollmer führte, war die Verlosung der zehn Hauptpreise - Kino-, Theater- und Konzertkarten, Bücher, Hörbücher - unter allen erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach einer kleinen Stärkung am Buffet konnten sich die Kinder noch mit Lesestoff eindecken - damit die Zeit bis zum nächsten SommerLeseClub ein bisschen schneller vergeht!

