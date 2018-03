Studiengebühren: BZÖ-Bucher schlägt Studienkaution vor

"Studienkaution und -kredit wären zukunftsweisende und motivierende Angebote für die Studierenden in unserem Land"

Wien (OTS) - BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher lässt heute mit einem neuen und innovativen Vorschlag aufhorchen. Studenten, die innerhalb der Mindeststudiendauer mit zwei Toleranzsemestern studieren, sollen künftig bei Beendigung ihres Studiums die gesamten Studiengebühren zurückerhalten.

Konkret sieht das BZÖ-Modell vor, dass Studenten künftig 450 Euro Studiengebühr pro Semester zahlen sollen, dafür bekommen diese aber auch einen Rechtsanspruch auf Studien- und Vorlesungsplatz. Ebenso wird ihnen garantiert, dass sie genügend Prüfungstermine erhalten, damit sie auch in der Mindeststudienzeit studieren können. "Leistung muss sich nämlich auch an den österreichischen Universitäten wieder lohnen. Wir wollen den Studenten mit unserem Vorhaben einfach wieder faire Chancen an den Unis bieten", betonte Bucher.

"Den Studenten, die diese 450 Euro pro Semester nicht berappen können, geben wir eine Finanzierungsstütze mit dem Angebot eines Studienkredits, denn kein talentierter österreichischer Student soll durch Studiengebühren von seinem Studium abgehalten werden. Deshalb schlage ich vor, einen Studienkredit einzuführen, der an das britische System angelehnt ist", so Bucher und weiter: "Der maximale Rahmen für diesen Kredit sollte 10.000 Euro pro Jahr und 30.000 Euro für die gesamte Studiendauer betragen. Der Studienkredit könnte nicht nur für die Begleichung der Studiengebühren, sondern auch für die Finanzierung des Lebensunterhalts verwendet werden. Die Vergabe von Stipendien bleibt davon unberührt. Die Summen aus dem Stipendium reduzieren jedoch entsprechend den möglichen Kreditrahmen. Die Studienkaution gepaart mit dem Studienkredit wären somit zukunftsweisende und motivierende Angebote für die Studierenden in unserem Land", sagte Bucher.

