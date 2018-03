Mitterlehner: Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt am Export

Konservatives Wirtschaften und ein klares Bekenntnis zu Europa sind die Formel für eine starke Wirtschaft und neue Arbeitsplätze – SPÖ-Steuerideen sind Irrweg

Wien, 21. September 2013 (ÖVP-PD) "Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt am Export. Ein klares Bekenntnis zu Europa ist damit ein klares Bekenntnis für mehr Arbeitsplätze. Die Exportwirtschaft ist ein wichtiger Wachstumstreiber und sichert Aufschwung, Wachstum und Arbeitsplätze für Österreich", betont der stellvertretende ÖVP-Bundesparteiobmann Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, der auf die Notwendigkeit einer stärkeren Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft verweist. "Wir verdienen sechs von zehn Euro unseres Wohlstandes im Export. Nur mehr Europa und mehr Internationalisierung bringen Österreichs Wirtschaft nach vorne." Die ÖVP habe ihr klares Bekenntnis zu Europa nie infrage gestellt, im Gegensatz zu anderen Parteien, "die sich wie ein Fähnchen im Wind drehen. Wer es gut mit der Zukunft dieses Landes meint, distanziert sich von Schuldenpolitik, neuen Steuern und einem Anti-EU-Kurs", betont Mitterlehner vor allem auch in Richtung SPÖ. "Der Spindelegger-Merkel-Kurs setzt auf konservatives Wirtschaften mit einem klaren Bekenntnis gegen neue Steuern, gegen neue Schulden und für ein starkes Europa der Chancen. Diesem Kurs vertrauen die Menschen und dieser Kurs schafft eine verlässliche Zukunft." ****

Unser Plan zielt auf eine Stärkung der Exportwirtschaft ab, erläutert Mitterlehner. "Die Intensivierung der Handelsbeziehungen mit Wachstumsmärkten, die Beseitigung von Handelshemmnissen für österreichische Waren, Dienstleistungen und Investitionen und die Schaffung effizienter und möglichst weltweiter Handelsregeln", erklärt der Wirtschaftsminister. "Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit der Wachstums- und Exportmotoren Österreichs stärken und vor allem die Klein- und Mittelbetriebe als Partner unterstützen." Reinhold Mitterlehner rechnet vor: "Ein Prozent mehr Export bedeutet 10.000 neue Arbeitsplätze. Während die SPÖ mit ihren Rufen nach neuen Steuern und Belastungen für Unternehmer alles tun, um die heimische Wirtschaft zu schwächen, hat die ÖVP nachhaltige und moderne Konzepte für Österreichs Zukunft in einem starken Europa", so Mitterlehner und abschließend: "Wirtschaft bedeutet Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Was die SPÖ nicht versteht, ist, dass es unsere Unternehmen sind, die Arbeitsplätze schaffen. Es sind unsere Unternehmen, die mehr Freiheit brauchen und es sind die Unternehmen, die verlässliche Perspektiven brauchen, damit die wertvollen Arbeitsplätze in unserem Land auch künftig gesichert sind. Arbeit zu plakatieren ist zu wenig. Ein guter Kanzler kurbelt die Wirtschaft an und schafft Arbeitsplätze. Der derzeitige Kanzler Faymann gefährdet die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes. Die Rufe nach neuen Steuern verschrecken Investoren." In Frankreich sieht man das Ergebnis dieser Politik: Investoren und Anleger verlassen das Land, zurück bleibt steigende Arbeitslosigkeit. SPÖ-Chef Faymann ist mit seiner Achse zum französischen Präsidenten auf dem Holzweg. Mitterlehner abschließend: "Der Faymann-Hollande-Kurs muss Österreich erspart bleiben. Es ist Zeit für einen Wechsel an der Spitze Österreichs. Zeit für einen Kanzlerwechsel. Mit Michael Spindelegger und der ÖVP ist ein verantwortungsvoller Zukunftskurs gesichert."

