Blecha: Die ältere Generation kann sich auf Bundeskanzler Faymann verlassen! Bei der SPÖ sind die Pensionen sicher!

SPÖ hat die Wertsicherung der Pensionen im Wahlprogramm, Nullrunden abgewehrt und Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters klare Absage erteilt

Wien (OTS/SK) - "Bei der SPÖ sind die Pensionen sicher! Die ältere Generation kann sich auf Bundeskanzler Werner Faymann verlassen. Denn während die ÖVP Nullrunden fordert oder das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöhen will, hat die SPÖ die Wertsicherung der Pensionen in ihrem Wahlprogramm, Nullrunden abgeschmettert und der Erhöhung der gesetzlichen Pensionsantrittsalters eine klare Absage erteilt", betont Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) bei einer Pensionistenversammlung in Wien. ****

"Bundeskanzler Werner Kanzler Faymann hat klargestellt, dass wir, die ältere Generation, bereits genug zur Bewältigung der Krisenfolgen beigetragen haben und es jetzt höchst an der Zeit ist, dass Banken, Spekulanten und Millionäre ihren Beitrag leisten. Blecha: "Die Pensionisten haben genug geopfert! Während die PolitikerInnen der ÖVP den Pensionisten Nullrunden verordnen wollten, das Frauenpensionsalter frühzeitig angeheben wollten, das Regelpensionsalter auf 67 heben und die Abschläge für Personen, die vorzeitig in Pension gedrängt werden, erhöhen wollen, hat Kanzler Faymann klargestellt, dass es mit ihm keine vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters, keine Nullrunden und keine weiteren Belastungen für die ältere Generation geben wird", unterstreicht der PVÖ-Präsident.

"ÖVP-Obmann Spindelegger hat die ältere Generation durch seinen Zick-Zack-Kurs massiv verunsichert und auch den Werterhalt der Pensionen in seinem Wahlprogramm mit keinem Wort erwähnt. Kanzler Faymann hat der älteren Generation ab 2015 die volle Kaufkraftsicherung zugesagt und Pläne für eine sozial gerechte Steuerreform vorgelegt, von der auch die Pensionistinnen und Pensionisten profitieren. Das zeigt deutlich, wer auf der Seite der älteren Generation steht! Das ist der Unterschied, der uns sicher macht: Daher am 29. September: SPÖ mit Bundeskanzler Werner Faymann", betonte Blecha abschließend. (Schluss)sc

