Rauch: Bürgerliche Parteien Europas haben die besseren Rezepte

Spindelegger-Merkel-Kurs für florierende Wirtschaft und mehr Arbeitsplätze - ÖVP ist starke Stimme für Österreichs Interessen in Europa

Wien, 21. September 2013 (ÖVP-PD) "Ein starkes Europa stärkt die Zukunft Österreichs. Darum bekennt sich die ÖVP als die Europa-Partei zu einem starken, gemeinsamen Europa", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch und weiter: "Bürgerliche Parteien haben in Europa die besseren Rezepte für die wirtschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart. Konservatives Wirtschaften, christlich-soziale Werte und die Stärkung der Wahlfreiheit für Familien – dafür steht der Spindelegger-Merkel-Kurs. Nein zu einem Faymann-Hollande-Irrweg mit neuen Schulden, neuen Steuern und Zwangspolitik für Familien – Ja zu neuen Arbeitsplätzen, Ja zu mehr Wachstum und Ja zu einem neuen Aufbruch, gemäß dem Spindelegger-Merkel-Kurs." Rauch weiter: "Österreich braucht einen Kanzler, der Europa nicht als notwendiges Übel betrachtet. Es braucht eine Regierungsspitze, die aktiv an einem starken Europa mitarbeitet. Es braucht einen Kanzler, der sich in Brüssel für die Interessen Österreichs stark macht und nicht jede Entscheidung mutlos schluckt. Österreich hat sich einen Kanzler verdient, der Verantwortung übernimmt und Mut zu Entscheidungen hat. Michael Spindelegger steht für genau dieses Verantwortungsbewusstsein. Deshalb: Zeit für einen Kanzlerwechsel. Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger." ****

Die ÖVP ist in der Europäischen Volkspartei und der Europäischen Union fest verankert: Mit Gio Hahn stellt die ÖVP einen von zehn Vize-Präsidenten der Europäischen Volkspartei, Othmar Karas ist Vizepräsident des Europäischen Parlaments. "Die ÖVP hat mit Gio Hahn und Othmar Karas führende Stimmen in der EVP und der EU. Der erfolgreiche EVP-Gipfel im Juni hat die Bedeutung der ÖVP unterstrichen", betont Hannes Rauch. Für den ÖVP-Generalsekretär steht fest: "Die ÖVP-Familie leistet einen wichtigen Beitrag für ein starkes Österreich in einem gemeinsamen Europa. Wir sehen die Chancen und wir wissen um die Wichtigkeit einer starken, gemeinsamen Währung. Wir sehen die Vorteile Europas und wissen, wofür wir uns einsetzen. Für diesen klaren Kurs stehen Michael Spindelegger und die ÖVP."

