Renner/Laimer/Schwarz/Nagel: Generationen wohnen in Leopoldsdorf

Gemeinsam mit der Gebös Wohnbaugenossenschaft soll Projekt gestartet werden

St. Pölten/Leopoldsdorf (OTS) - In Leopoldsdorf im Marchfeld soll eine generationenübergreifende Hausgemeinschaft entstehen. "Die Wohneinheiten für betreutes Wohnen sind im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss vorgesehen, 'Junges Wohnen' soll im ersten und zweiten Obergeschoss realisiert werden", erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Karin Renner im Rahmen eines Pressegespräches gestern Nachmittag in Leopoldsdorf. Im zweiten Obergeschoss und im Dachgeschoss sollen geförderte Genossenschaftswohnungen angeboten werden. "Die Mieten werden zwischen fünf und sieben Euro liegen", so Renner: "Selbstbestimmt wohnen, lautet sowohl für die PensionistInnen als auch für die Jungen die Devise. Neben Wohngemeinschaften, in denen man altersmäßig unter sich bleibt, erfreut sich das Modell Mehr-Generationen-Wohnen zunehmender Beliebtheit. Auch in Österreich, beispielsweise in Wien, zeigen einige Projekte, dass Alt und Jung vom Miteinanderleben profitieren können."

"Wir wollen mit diesem Projekt auf die Tatsache, dass es in Leopoldsdorf zu wenige Wohnungen gibt, reagieren und es soll schnell wie möglich umsetzen. Ein Generationenwohnhaus ist eine optimale Lösung für unsere Marktgemeinde, weil wir sowohl barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen als auch kostengünstige Wohnungen für junge Menschen anbieten können", so der Vizebürgermeister von Leopoldsdorf, Ernst Schwarz. Für die Realisierung des Projektes kommen mehrere Grundstücke in Frage - die Gemeinde prüft derzeit, welches am besten geeignet ist; das Grundstück soll als Baurechtsgrund angeboten werden. Die Wohnungen werden in "hochwertiger und moderner Bauweise ausgeführt", geplant ist, dass das Wohnhaus in Zentrumsnähe entsteht, wo auch die ärztliche Versorgung und ein Spielplatz gegeben sind.

"Grund für den Wohnungsbedarf in unserer Gemeinde ist vorwiegend die Tatsache, dass viele unserer Gemeindewohnungen in die Jahre gekommen sind", ergänzt SPÖ-Ortsparteivorsitzender GfGR Dr. Clemens Nagel:

"Die Wohnungen müssen dringend saniert werden und die älteren BewohnerInnen brauchen barrierefreie Wohnungen, in denen auch betreutes Wohnen möglich ist. Die SPÖ Leopoldsdorf und Breitstetten hat bei der vergangenen Gemeinderatswahl versprochen, für Jung und Alt adäquaten Wohnraum zu schaffen und dazu stehen wir auch. Schön, dass wir mit dem SPÖ NÖ Landesparteivorsitzenden Bgm. Mag. Mathias Stadler, LHStv. Mag. Karin Renner und der GEBÖS PartnerInnen in NÖ gefunden haben, mit deren Hilfe wir das Projekt umsetzen können. Die Generationen sollen sich in alltäglichen Situationen begegnen und gegenseitig unterstützen. So wird der Austausch der Generationen gefördert werden sowie die Weitergabe von Alltags- und Sozialkompetenz zwischen Jung und Alt."

Robert Laimer, SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer, sieht in diesem generationenübergreifenden Wohnprojekt einerseits Vorteile für die älteren MitbürgerInnen, aber auch für die jungen Menschen: "Gerade junge Menschen brauchen leistbare Wohnungen, um in ein geregeltes, selbständiges Leben zu finden." Deshalb habe SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender Matthias Stadler, der auch Bürgermeister von St. Pölten ist, unter dem Titel "Junges Wohnen" in der Landeshauptstadt den Bau von 24 Wohneinheiten zwischen 51 und 54 qm initiiert. Vom Land Niederösterreich gibt es für derartige Projekte eine finanzielle Sonderförderung, die Stadt St. Pölten stellt den Baugrund im Baurecht zur Verfügung. "Das erste Projekt soll 2014 fertig sein. Bei entsprechendem Bedarf hat die Stadt St. Pölten vor, noch weitere Projekte für 'Junges Wohnen' umzusetzen als Modell für ganz Niederösterreich", so Laimer. Das Projekt "Junges Wohnen" wurde in Niederösterreich zum ersten Mal in der Landeshauptstadt St. Pölten von Bürgermeister Mag. Matthias Stadler initiiert - und zwar ausgehend vom Verbandstag der Genossenschaften in St. Pölten, inzwischen gibt es "Nachahmer" in Gmünd und Traisen. Anschließend gab es Verhandlungen von Stadler mit dem Land NÖ, um Sonderförderungen lukrieren zu können.

Sowohl "Junges Wohnen" sei ein Vorzeigeprojekt, so wie das das Generationenwohnhaus in Leopoldsdorf, ist Laimer stolz: "Das Projekt in Leopoldsdorf ist beispielhaft für ein menschengerechtes Miteinander, hier wird der Generationvertrag gelebt. Was die Architektur betrifft - und ihr kam gesellschaftspolitisch schon immer eine tragende Rolle zu - sind die Zeiten, in denen man Alte und Pflegebedürftige einfach irgendwohin verschoben hat, längst vorbei. So sehen das glücklicherweise auch immer mehr Auftraggeber, weshalb Modelle wie jenes in Leopoldsdorf überhaupt erst möglich sind."

