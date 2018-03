Spindelegger: "Ich bin startklar für einen neuen Aufbruch" - FOTO

Spindelegger-Plan für Österreich: 420.000 neue Jobs, 7.000 Euro Freibetrag pro Kind, 30.000 neue Wohnungen und freiwillige Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung – Faule SPÖ-Wahlzuckerl sind Sparpakete von morgen

Salzburg, 21. September 2013 (ÖVP-PD) Im Wahlkampf-Finish ist ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger jeden Tag in einem anderen Bundesland unterwegs, um für die Inhalte der ÖVP zu werben. "Ich habe einen Plan für dieses Land: 420.000 neue Jobs, 7000 Euro Freibetrag für jedes Kind, 30.000 neue Wohnungen und eine freiwillige Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung, damit den Menschen, die hart arbeiten, am Ende des Monats auch mehr davon bleibt. Diese

vier Projekte will ich bereits in den ersten 100 Tagen als Kanzler angehen", bekräftigte Michael Spindelegger bei seinem Besuch in Salzburg am Freitag. Beim Besuch des Rösslmarktes in Abtenau wies der ÖVP-Kanzlerkandidat darauf hin, warum Faymann seine Chance als Kanzler nicht genutzt hat: "Stillstand, Durchschwindeln und Boulevard-Politik war das Programm von Faymann. Und jetzt versucht er mit faulen Wahlzuckerln zu punkten, die nach dem Wahltag neue Steuern und ein Sparpaket bedeuten würden. Warum sollte Faymann noch eine Chance bekommen?" Spindelegger erinnert an die Parlamentsnacht vom 24. September 2008, in der vier Tage vor der Nationalratswahl auf Initiative der SPÖ noch zahlreiche faule Wahlzuckerl beschlossen wurden, an denen Österreich noch heute zehrt. "Mit mir wird es das nicht geben", so Spindelegger

energisch. Der 29. September bringt eine Richtungsentscheidung:

Geht Österreich den Faymann-Hollande-Irrweg, mit faulen Versprechen, Sparpaketen, neuen Steuern und Arbeitslosigkeit. Oder den Spindelegger-Merkel-Kurs in Richtung neue Arbeitsplätze, Wachstum und einem klaren Nein zu neuen Steuern. ****

Gemeinsam mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer besuchte

Michael Spindelegger am Abend den Rupertikirtag in der Salzburger Innenstadt. In zahlreichen Gesprächen mit den Menschen hob Spindelegger hervor, was die ÖVP in der ablaufenden Legislaturperiode für die Österreicherinnen und Österreicher umgesetzt hat: "Wir haben die Wirtschaft gestärkt und die GmbH Neu, den Jungunternehmerfonds oder das Krankengeld für Selbstständige umgesetzt. Und wir haben die Familien unterstützt: mit der Direktauszahlung der Familienbeihilfe, der Einführung des bundesweiten Top Jugend Tickets, dem Familienrechtspaket, dem

Gratis Kindergartenjahr oder einem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld. Diesen Kurs möchten wir fortsetzen und noch mehr für unser Land herausholen", so Spindelegger, der weiters betonte: "Es ist aber nicht egal, ob wir vom zweiten oder vom

ersten Platz aus agieren. Als Erster regierst du. Als Zweiter regierst du mit. Und das ist zu wenig für unser Land." Österreich brauche mehr ÖVP und weniger SPÖ. "Wir setzen uns für weniger Steuern, mehr Wahlfreiheit für Familien, eine Entlastung für Mittelstand und Betriebe, eine starke Landwirtschaft und sichere Pensionen ein. Die ÖVP wird sich nicht auf erzielten Erfolgen ausruhen, sondern das Land mit Tatkraft und Optimismus gestalten

und weiter voran bringen. Es ist höchste Zeit für einen neuen Aufbruch, Zeit für einen Kanzlerwechsel: Ich bin startklar", betonte der ÖVP-Bundesparteiobmann abschließend.

Fotos vom Salzburg-Tag von ÖVP-Bundesparteiobmann und Kanzlerkandidat Michael Spindelegger finden sie in Kürze auf www.oevp.at.

