"profil": Wirbel um den türkischen ÖVP-Kandidaten Hasan Vural

Vural unterstellt Jugendämtern "rassistische" Motive - verurteilt Grüne Kondom-Verteilaktionen

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, hielt Hasan Vural, türkischstämmiger Nationalratskandidat der ÖVP-Wien, in einem Wiener Zuwandererverein eine Wahlkampfrede, die nun in der ÖVP für Wirbel sorgt. Bei der Veranstaltung, bei der - bis auf den ebenfalls anwesenden Wiener Parteiobmann Manfred Juraczka - alle Gäste türkisch sprachen, unterstellte Vural den Jugendämtern im roten Wien, muslimischen Familien Kinder wegzunehmen und sie aus "rassistischen Gründen" in christliche Familien zu geben. Außerdem verurteilte er die Kondom-Verteilungsaktionen der Grünen: "Wieso werden Kondome an Muslime verteilt? Sollen wir etwa keine Kinder mehr bekommen können?" Juraczka, dem die Passagen inzwischen übersetzt wurden, distanzierte sich gegenüber profil von den Aussagen: "Wenn das noch einmal vorkommt, hat Hasan Vural in der Partei keinen Platz."

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502