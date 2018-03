"profil" veröffentlicht Kärntner RH-Rohbericht zu Affäre Top Team

Landesrechnungshof kritisiert Auftragsvergaben von SPÖ- und FPK-Regierungsmitgliedern 2009 bis 2012

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, übt der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) in einem Rohbericht scharfe Kritik an Auftragsvergaben von Mitgliedern der früheren Kärntner Landesregierung zugunsten der Werbeagentur Top Team, der "Kärntner Tageszeitung" sowie der Kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft. Der LRH untersuchte stichprobenartig 14 Aufträge aus den Jahren 2009 bis 2012, die sowohl SPÖ als auch FPK betreffen und aus Steuergeldern bezahlt wurden. Ende 2009 etwa überwies das Büro des damaligen SPÖ-Gesundheitslandesrates und heutigen Landeshauptmannes Peter Kaiser in Summe 140.040 Euro an Top Team - ohne dass es zunächst einen konkreten Geschäftsfall gegeben hätte. Die Gelder flossen zwischen 2010 und 2012 in die Umsetzung der Medienkampagne "Leben Retten - 144 Das merk ich mir!", wobei laut LRH unter anderem auch "Erste-Hilfe-Sets" für den Wahlkampf angeschafft wurden. "Bei den tatsächlich erbrachten Leistungen handelte es sich zum Großteil um umfangreiche Inseratenschaltungen und den Ankauf von Werbemitteln. Für den LRH war mangels Aufzeichnungen nicht feststellbar, wo und wie viele Werbemittel für die Kampagne tatsächlich verteilt wurden", heißt es in dem Rohbericht.

Das Referat des früheren FPK-Kulturlandesrates Harald Dobernig wiederum buchte 2011 im Rahmen einer "Kultur"- und "Heimat"-Kampagne Inserate in der "Kärntner Tageszeitung" (KTZ) für insgesamt 56.700 Euro. Laut LRH erweckte "die Sichtung der nachträglich beigebrachen Belegexemplare den Eindruck, dass in erster Linie die Präsentation des Kulturlandesrates und weniger Anliegen der Kultur im Vordergrund standen." Obendrein sei die "preisliche Gestaltung der Inserate im Bereich Kulturkooperation nicht nachvollziehbar" gewesen.

Ähnliches gilt auch für eine "Sportkampagne" des früheren FPK-Landeshauptmannes Gerhard Dörfler in der KTZ, die 2010 insgesamt 136.000 Euro kostete: "Belegexemplare oder Schaltungen oder sonstige schriftliche Aufzeichnungen lagen nicht vor. Eine systematische Kontrolle der Leistungsnachweise durch das Büro des LH fehlte", schreiben die Prüfer.

Generell kritisiert der LRH, dass "Rechnungen, nur scheinbar erbrachte Leistungen dokumentieren" und diese auf teils "unzutreffenden Posten verbucht wurden"; dass "Aufträge wertmäßig gestückelt wurden, um Genehmigungsvorschriften zu umgehen"; dass immer wieder "großzügige Vorauszahlungen geleistet wurden"; dass "Ausgaben seitens des Landes, einen deutlich erkennbaren Bezug zum Wahlkampf aufwiesen" und dass "Unterlagen, die eine Basis für Rechnungslegung darstellten, entsorgt wurden".

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502