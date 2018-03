Superbrands 2013 - Top-Marken ausgezeichnet

Patentamtspräsident Rödler: Starke Brands sind die Basis für geschäftlichen Erfolg

Wien (OTS) - Im Rahmen eines festlichen Tribute-Events wurden heute im Grand Hotel Wien die stärksten Marken des Landes geehrt. Patentamtspräsident Friedrich Rödler überreichte gemeinsam mit Andras Wiszkidenszky, den Vorsitzenden des Brand Councils, die Preise und wies dabei auf die enorme Bedeutung von Logos und Brands hin:

"Unverwechselbare Brands bilden die Basis für jeden geschäftlichen Erfolg. Eine Markenanmeldung beim Österreichischen Patentamt ist für innovative Unternehmungen somit unentbehrlich, besonders wenn es darum geht wettbewerbsfähig zu bleiben und gegen Nachahmende wirksam vorzugehen. Im Idealfall schützt man seine Marke in Kombination mit Patent- und Designschutz. Damit erwirbt man umfassenden Schutz und ein ausgezeichnetes Marketingtool. Und das Beste dabei: Eine Marke lebt ewig - wenn der/die Markeninhaber/in das wünscht."

Rödler weiter: "Die Logos der Preisträger erfüllen alle Kriterien, die Superbrands brauchen. Sie besitzen genügend Unterscheidungskraft um nachhaltig im Gedächtnis der Konsumenten haften zu bleiben und signalisieren Qualität. In Österreich kennt fast jeder die Marken Billa, Casinos Austria oder OMV - sie alle wurden zusammen mit vielen anderen klingenden Markennamen prämiert und sind Superbrands. So unterschiedlich die ausgezeichneten Marken auch sind - sie haben einen gemeinsamen Nenner: Sie sind durch eine registrierte Marke geschützt. Einige Preisträger scheinen auch in auch in unseren Marken- und Erfindungsrankings auf, was mich als Präsident des Patentamtes besonders freut - dazu gehört zum Beispiel die Firma Zumtobel, Das Vorarlberger Unternehmen wurde von der Superbrands-Jury mit einem Special Award in der Kategorie "Innovation" ausgezeichnet."

