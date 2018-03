Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter Mag. Lukas M a n d l (VP) berichtete zu einem Antrag gemäß § 34 LGO 2001 der Abgeordneten Mag. Mandl und Dr. Von Gimborn betreffend unzureichende Ausstattung des NÖ Bildungswesens im Bereich des Personals seitens des Bundes.

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) sagte, der vorliegende Antrag sei eine "nebulose, längst fällige Absichtserklärung". Das Land habe interkulturelle Mitarbeiter ausgebildet und stelle sie dann nicht ein. Unterstützungskräfte in den Volksschulen seien Sache des Landes. Das Projekt solle daher schleunigst umgesetzt werden. Zu sagen, der Bund habe keine gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, bezeichnete er als "scheinheilig". Er brachte einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Weiderbauer, Waldhäusl u. a. ein, in dem die NÖ Landesregierung bzw. die zuständige Landesrätin aufgefordert werden, die Einstellung der interkulturellen MitarbeiterInnen "sofort in die Wege zu leiten".

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) sagte, Demokratie müsse gelebt werden und daher habe seine Fraktion mit ihren Unterschriften den Grünen-Antrag unterstützt. Er brachte einen Resolutionsantrag gemeinsam mit den Abgeordneten Waldhäusl, Rosenkranz und Königsberger zum Thema "Deutsch nicht nur Unterrichtssprache sondern Schulsprache" ein.

Abgeordnete Dr. Gabriele v o n G i m b o r n (FRANK) erinnerte zunächst an die 274.000 Euro Fördergelder, die für die interkommunalen Mitarbeiterinnen aufgewendet wurden. Die Arbeit der interkommunalen Mitarbeiterinnen sei sehr wertvoll in den Volksschulen und in den Kindergärten. Der Abbau von Vorurteilen und das Lernen von Bräuchen anderer Länder sei wichtig für das tagtägliche Zusammenleben. Sie brachte einen Antrag betreffend Anstellung von 17 interkulturellen MitarbeiterInnen in Volksschulen und zukünftige bessere Bereitstellung von Personal im NÖ Bildungswesen seitens des Bundes ein.

Abgeordnete Ilona T r ö l s - H o l z w e b e r (SP) widmete sich dem Pilotprojekt interkultureller Mitarbeiter an niederösterreichischen Kindergärten und niederösterreichischen Schulen. Kinder mit Sprachrückstand würden durch interkulturelle Mitarbeiterinnen speziell gefördert werden. Die Bereitstellung von Unterstützungspersonal im Volksschulbereich liege beim Land Niederösterreich. Nun dürfe man aber nicht die Eltern, Kinder und Lehrer im Regen stehen lassen und müsse die interkulturellen Mitarbeiter anstellen. Sie brachte einen Abänderungsantrag gemeinsam mit ihren Fraktionskollegen ein.

Abgeordnete Mag. Bettina R a u s c h (VP) meinte, in Niederösterreich sei die sprachliche Förderung von Kindern besonders wichtig, weil dem Land auch die besten Startchancen für alle Kinder, gleich welcher Herkunft, besonders am Herzen liegen. Leider sei die Bildungsministerin in diesem Bereich säumig gewesen. Bereits jetzt seien 150 interkulturelle Mitarbeiter im Kindergarten eingesetzt. Alle 17 nun für die Volksschulen ausgebildeten interkulturellen Mitarbeiter könnten ab sofort in den NÖ Kindergärten arbeiten. Diese Lösung sei optimal auch im Sinne der Mitarbeiter und Kinder.

Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) sagte, in dieser Angelegenheit wäre das Land, und nicht der Bund zuständig.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) erinnerte zunächst daran, dass Menschen mit interkulturellen Kompetenzen im Bildungsbereich notwendig seien. Interkulturelle Mitarbeiterinnen seien nicht nur im Kindergarten, sondern auch in der Volksschule wichtig.

Klubobmann Mag. Klaus S c h n e e b e r g e r (VP) sagte, Niederösterreich habe in diesem Bereich in den letzten Jahren sehr viel geleistet. Man habe die große Nachfrage erkannt, die in den Schulen mit einem hohen Anteil mit nicht deutscher Muttersprache bestehe. Wenn eine entsprechende Abmachung zur Finanzierung zustandekomme, werde er sich nicht dagegen verwehren. Gleichzeitig fordere er aber die Ministerin auf, ihre Verantwortung wahrzunehmen.

Bei der folgenden Abstimmung bleiben die beiden Abänderungsanträge in der Minderheit. Der Hauptantrag wurde mit den Stimmen von VP und FRANK angenommen. Der Resolutionsantrag des Abgeordneten Waldhäusl wurde als Zusatzantrag gewertet, erhielt bei der Unterstützungsfrage nicht genug Stimmen und gelangte nicht zur Abstimmung. Gleiches gilt für den Zusatzantrag der Angeordenten Von Gimborn.

Abgeordneter Anton K a s s e r (VP) berichtete zu einem Antrag gemäß § 34 LGO 2001 mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Edlinger, Mag. Scheele, Naderer und Waldhäusl betreffend Änderung des NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetzes (NÖ IBG).

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) eröffnete die Debatte: Österreichweit gebe es 523 IPPC-Anlagen, in Niederösterreich sei die Zahl nicht bekannt. Man komme nur schwer zu Daten und erhalte Antworten, mit denen man nichts anfangen könne. Sie sei schon sehr gespannt auf den Umweltinspektionsbericht.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, die Angelegenheit sei relativ klar. Wesentlich sei, auf die Umwelt zu achten und den Betreibern Rechtssicherheit zu gewähren, nicht wie viele Anlagen es gebe.

Abgeordnete Mag. Karin S c h e e l e (SP) sagte, aus Verwaltungsvereinfachungs- und ökologischen Gründen könne die Änderung nur begrüßt werden. Die Zahl der IPPC-Anlagen in Niederösterreich liege bei 186.

Abgeordneter Ing. Manfred S c h u l z (VP) verzichtete auf weitere Ausführungen und bat um Zustimmung.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) sagte, es gebe über 180 NÖ IPPC-Anlagen laut Gewerbeordnung, laut Landesgesetz aber deutlich weniger.

Der Antrag wurde gegen die Stimmen der Grünen mit Mehrheit angenommen.

Es folgte eine Debatte über die Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten Waldhäusl an Landesrätin Dr. Bohuslav betreffend Insolvenzantrag "Die Käsemacher".

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) sagte als erster Debattenredner: Die Anfrage sei sehr klar gewesen. Man wollte wissen, welche kolportierten Investitionszahlen stimmen. Diese Frage sei nicht beantwortet worden, die Anfragebeantwortung könne er nicht zur Kenntnis nehmen.

Klubobmann Alfredo R o s e n m a i e r (SP) fand es problematisch, während eines Insolvenzverfahrens öffentlich zu debattieren. Das Waldviertel habe es schwer genug, der Ansatz sei grundsätzlich sehr gut. Er gehe davon aus, dass die 200 Arbeitsplätze gesichert werden könnten.

Abgeordnete Michaela H i n t e r h o l z e r (VP) sprach von unternehmerischen Fehlentscheidungen. Zurzeit werde darum gekämpft, einen Investor für den qualitativ hochwertigen Betrieb zu finden, der zudem ein Tourismusmagnet sei. In dieser Situation solle man nicht um jeden Preis politisches Kleingeld wechseln.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte in einer neuerlichen Wortmeldung: Ihm sei es darum gegangenen, welche Antworten Abgeordneten zustünden. Das Projekt sei innerhalb von weniger als 10 Jahren zweimal den Bach hinuntergegangen. Diese Politik müsse ein Ablaufdatum haben.

Nach einem Ordnungsruf durch Präsident Penz für Klubobmann Waldhäusl wurde die Anfragebeantwortung mit VP-SP-Mehrheit zur Kenntnis genommen.

Schluss der Sitzung!

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12172

www.noe.gv.at/nlk