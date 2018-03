TIROLER TAGESZEITUNG; Leitartikel vom 20. September 2013 von Irene Rapp - Der Gipfel der Gefühle

Innsbruck (OTS) - Utl: Der Verdacht des Wahlzuckerls drängt sich auf, doch handelt es sich um eine längst überfällige Kostenbeteiligung:

Die Zusage der Politik, die Arbeit der alpinen Vereine mit mehr Geld zu unterstützen, liegt endlich auf dem Tisch.

Wenige Tage vor der Nationalratswahl war gestern Donnerstag zumindest für die alpinen Vereine die Gipfelwelt in Ordnung. Denn als Alpenverein, Naturfreunde und Touristenklub Bundespräsident Heinz Fischer 125.000 gesammelte Unterschriften mit der Forderung nach Erhöhung der Hütten- und Wegeinfrastrukturmittel des Bundes überreichten, war eines klar: Dabei handelt es sich um einen symbolischen Akt, da man diese lang herbeigesehnte Zusage bereits kurz zuvor bekommen hatte.

18 Millionen Euro wird es bis 2017 geben - ein wahrer Geldberg im Vergleich zu dem, was der Bund bisher für die Erhaltung der alpinen Wege und Hütten zu zahlen bereit war. Die Freude bei den Verantwortlichen ist daher groß. Doch ein schaler Beigeschmack bleibt.

50.000 Kilometer Wege und 475 Hütten in Österreichs Bergen müssen von den alpinen Vereinen gewartet und betreut werden. Und das in Zeiten riesiger Herausforderungen. Stichwort Klimaerwärmung, wodurch Berge zu bröckeln beginnen und schon viele Wege unpassierbar wurden. Stichwort abenteuerliche und mitunter nicht nachvollziehbare Behördenauflagen, was die Sanierung der zum Teil über hundert Jahre alten Hütten betrifft.

All das kostet Unsummen an Geld, das nicht nur die Vereine bzw. ihre Mitglieder aufbringen können und auch gar nicht sollen. Immerhin wirbt man seit Jahren mit dem "Wanderbaren Österreich", der Sommertourismus lebt zu einem Großteil von der intakten Bergwelt. Und dass immer mehr von Stress geplagte Menschen aus nah und fern genau dort Ruhe suchen, ist unübersehbar bzw. zeigt sich - so wie im heurigen Sommer - u. a. in einer traurigen Unfallbilanz mit vielen Toten.

Dass dies von der öffentlichen Hand erst zehn Tage vor der Nationalratswahl erkannt wurde, ist daher traurig. Denn so wurde der längst überfälligen Kostenbeteiligung der Wahlzuckerl-Stempel aufgedrückt. Und wer weiß, was eine in diesen Tagen in einem Brief angekündigte ministerielle Zusage nach dem Urnengang am 29. September noch wert ist? Die alpinen Vereine jedoch sind zuversichtlich. Alle politischen Parteien würden die Notwendigkeit einer Unterstützung gutheißen. Keine Gefahr also, dass sich die in Aussicht gestellte Erhöhung nach der Wahl als Schall und Rauch herausstellen könnte. Bleibt der Blick in die Zukunft: 2017 läuft die Förderung des Bundes aus. Es ist zu hoffen, dass dann das Bitten und Betteln nicht wieder von vorne beginnt.

