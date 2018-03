Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter René L o b n e r (VP) referierte Bericht der Landesregierung betreffend NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds, Niederösterreich-Werbung GmbH, Jahresbericht 2012.

Abgeordnete Michaela H i n t e r h o l z e r (VP) gab an, dass es in Niederösterreich mehr als 86.000 Unternehmungen gebe. Das Berichtsjahr 2012 sei ein sehr schwieriges Jahr gewesen. Doch auf Grund der Fleißigkeit der Unternehmer und der Mitarbeiter habe sich Niederösterreichs Wirtschaft besser entwickelt, als der Bundesdurchschnitt. Aktuell würde sich der Außenhandel verbessern und für die Jahre 2013 und 2014 solle die Dynamik weiter zulegen und es werde ein Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent erwartet. Die Klein-und Mittelunternehmen seien für Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum sehr wichtig und würden auch die meisten Förderungen erhalten. Überdies würden die KMU's auch viele Lehrlinge ausbilden.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, die Behauptung, Betriebe, die zu wenig Eigenkapital hätten, würden keine Förderungen erhalten, sei unrichtig.

Präsident Ing. Hans P e n z (VP) erteilte Waldhäusl einen Ordnungsruf für das Wort "gelogen".

Abgeordnete Renate G r u b e r (SP) vertrat die Ansicht, dass Niederösterreich zum Glück einen breiten Mix an Betriebe vorzuweisen habe. Besonders die kleinen und mittleren Unternehmen seien sehr innovativ, besonders im Tourismusbereich. Man dürfe aber auch die Augen vor Problemen nicht verschließen, erinnerte die Abgeordnete an einige Tourismusbetriebe an einer exponierten Randlage. Ihre Fraktion nehme den Bericht gerne zur Kenntnis.

Abgeordneter Ing. Johann H o f b a u e r (VP) gab an, dass die Firma Käsemacher sich in einer schwierigen Situation befinde. Der Masseverwalter sorge nun dafür, dass die Milchbauern ihr Geld erhalten würden. Der Tourismusbericht dokumentiere auch den Erfolg von jährlich fast 7 Millionen Gästen in Niederösterreich. Ein Erfolgskonzept sei die Niederösterreich-Card.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) behauptete, Abgeordneter Hofbauer habe gewusst, dass der Betrieb Käsemacher schlecht dastehe und trotzdem eine Förderung vom Land bekommen habe.

Der Bericht wurde mit Mehrheit zur Kenntnis genommen.

Die beiden folgenden Tagesordnungspunkte wurden bei getrennter Berichterstattung (Abgeordneter Mag. Alfred R i e d l , VP) und Abstimmung gemeinsam behandelt:

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern Niederösterreich, Oberösterreich und Wien über Vorhaben des Hochwasserschutzes im Bereich der österreichischen Donau.

Bericht der Landesregierung betreffend Hochwasserschutz in Niederösterreich.

Abgeordneter Mag. Günther S i d l (SP) meinte, alle hätten noch das Juni-Hochwasser in Erinnerung und seien sehr froh darüber, dass die Schutzbauten gehalten haben. Ohne den Ausbau des Frühwarnsystems wäre viel mehr Leid über die Bevölkerung gekommen. Bund, Land und Gemeinden würden nun viele Bauprojekte vorziehen, das Warten und die Unsicherheit habe nun ein Ende.

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r (G) gab an, dass ihre Fraktion dem Bericht und dem 15a-Vertrag zustimmen werde. Es müsse mehr Geld investiert werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen. Wichtig seien Retentionsräume, weil das Wasser viel Platz benötige. Alle Organisationen und Freiwilligen hätten bei der Katastrophe sehr gut zusammen gearbeitet.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) widmete sich der 15a-Vereinbarung und dem Bericht. Wichtig sei, dass viele Projekte nun auf Schiene seien und die Menschen sicher leben könnten. Dem Wasser müsse man aber den notwendigen Raum geben.

Präsident Ing. Hans P e n z (VP) erteilte Waldhäusl zwei Ordnungsrufe für das Wort "Bagage".

Abgeordneter Günter K r a f t (SP) sagte, seit dem Jahr 2002 seien rund 6 Millionen Euro in Hochwasserschutzmaßnahmen investiert worden. Auf Grund des jüngsten Hochwassers seien nun der Realisierungszeitraum für Hochwasserschutzprojekte verkürzt worden. Rund 860 Millionen Euro würden nun für Projekte aufgewendet werden. Es sei sinnvoller in Schutzmaßnahmen zu investieren, statt in die Reparatur von Schäden.

Abgeordneter Josef B a l b e r (VP) erinnerte zunächst an tragische Ereignisse wie das Hochwasser im Jahr 2002 oder im Sommer dieses Jahres. Rund 600 Millionen Euro seien in den letzten Jahren für die Errichtung von Hochwasserschutzprojekten in die Hand genommen worden. Große Projekte würden natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit benötigen. Beim Hochwasser würde die Familie Niederösterreich immer besonders zusammenhalten.

Der Antrag und der Bericht wurden einstimmig angenommen.

(Forts.)

