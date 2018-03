WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Ungesunde Entwicklungen - von Hans-Jörg Bruckberger

Die Schulen sind gefordert, einen Beitrag zur Finanzbildung zu leisten

Wien (OTS) - Wenn man Menschen nach ihren Sorgen und Wünschen fragt, stehen zwei Themenkomplexe ganz vorne auf der Prioritätenliste:

Gesundheit und finanzielle Vorsorge. Umso ärgerlicher ist es, dass sie gerade hier über wenig Wissen verfügen und abhängig sind von anderen. Nun kann man natürlich kein Medizinstudium zwecks Selbstversorgung verlangen.

Bei der finanziellen Vorsorge könnte man aber sehr wohl etwas tun. Der Status quo ist suboptimal: Die Frage etwa, wie Anleihenkurse auf steigende Zinsen gemeinhin reagieren, kann eine erschreckend hohe Zahl der Bevölkerung nicht richtig beantworten. Eine gar nicht so kleine Gruppe antwortet gar mit einer Gegenfrage: "Was ist eine Anleihe?" Das ist bitter, schließlich sind Anleihen ein wesentlicher Teil jeder privaten Pensionsvorsorge. Auch sonst sind die Ergebnisse einschlägiger Studien über das Finanzwissen der Österreicher geradezu erschütternd (s. S 26). Dass jenes der Deutschen um nichts besser ist, tut gut, ist aber auch kein Trost. Also bleibt den Menschen nichts anderes übrig, als sich von ihrem Bankberater oder einem "Keiler" ein Produkt aufschwatzen zu lassen. Oder am Stammtisch. Dann braucht sich keiner wundern, wenn er Geld verliert - weil er etwa glaubt, Immo-Aktien seien eine Alternative zum Bausparer.

Aus solchen Missständen sollten wir lernen. Und uns selbst in die Pflicht nehmen. Das WirtschaftsBlatt startet eine Serie, in der wir Finanzthemen akademisch aufbereiten. Wir mögen damit zur finanziellen Bildung beitragen, eines können wir aber nicht: Das wettmachen, was in den Schulen verabsäumt wird. Laut einer ING-Studie wünschen sich 82 Prozent der Österreicher Finanzbildung in der Schule, aber nur 25 Prozent geben an, eine solche erhalten zu haben. Zugegeben, nicht jede Disziplin ist für eine breite Masse und deren Zukunft so wichtig wie die eigenständigen Fächer Chemie oder Musik. Zumindest fächerübergreifende Schwerpunkte in Sachen Finanzen und Wirtschaft wären aber allemal notwendig.

