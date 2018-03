Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter Richard H o g l (VP) referierte zum NÖ Sozialbericht 2012.

Abgeordnete Christa V l a d y k a (SP) sagte, der Sozialbericht 2012 weise darauf hin, durch welche Maßnahmen den Menschen, die Hilfe bedurften, geholfen wurde. Dank vieler Bemühungen auf Bundes- und Landesebene gehöre Österreich zu den Ländern mit der höchsten Beschäftigung in Europa. Als Maßnahmen, die die Sozialdemokraten forcieren möchte, nannte sie beispielsweise eine Orientierung der Löhne an Produktivitätszuwachs und an der Inflation, eine weitere steuerliche Entlastung unterer Einkommensschichten sowie bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r (G) vertrat die Ansicht, ein Sozialbericht solle eine allumfassende Grundlage sein für einen Einblick und Ausblick in die Sozialpolitik. Aber der vorliegende Sozialbericht gebe zu fast keinem Thema ausführliche Daten, Fakten oder Analysen. So fände sich etwa darin nicht, wie viele Menschen in Niederösterreich an der Armutsgrenzen lebten. Sie gab an, der NÖ Sozialbericht sei leider nicht umfassend genug. Ihre Fraktion werde daher dem Bericht nicht zustimmen.

Abgeordnete Barbara R o s e n k r a n z (FP) meinte, das Fundament und die Strukturen im Sozialbereich seien teilweise fehlerhaft. Es sei notwendig, eine Trendwende bei der geringen Geburtenrate zu erreichen.

Abgeordnete Dr. Gabriele v o n G i m b o r n (FRANK) erinnerte zunächst an die geschaffenen Infrastrukturen und die hohe Lebensqualität im Land. Trotz steigender Beschäftigungszahlen komme es aber zu mehr Armut. Es gebe zu wenig Fachkräfte im Land, auch auf Grund von Bildungsarmut. Viele Menschen könnten sich am Ende des Monats nicht einmal mehr die Rezeptgebühr leisten.

Abgeordnete Heidemaria O n o d i (SP) widmete sich dem Angebot für die Pflege in Niederösterreich, das sehr gut ausgebaut und sehr vielseitig sei. Kurzzeitpflege, Tagespflege, Übergangspflege, Betreutes Wohnen und das Pflegeservice seien die neuen Schwerpunkte. Sozialmedizinische Betreuungsdienste und die Hauskrankenpflege würden dafür sorgen, dass die Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden betreut werden können. Dieser Bedarf würde auf Grund der demografischen Entwicklung weiter steigen.

Abgeordneter Anton E r b e r (VP) meinte, der Sozialbericht enthalte alles, was im Land geleistet werde. Die Menschen würden sehr gerne in den eigenen vier Wänden betreut und gepflegt werden. Und man sollte darauf achten, dies auch zu ermöglichen, erinnerte er an die sozialmedizinischen Dienste und die 24-Stunden-Betreuung. Wichtig sei auch, alle diese Projekte finanzieren zu können. Niederösterreich sei zum Glück wirtschaftlich sehr erfolgreich, wodurch auch dieses umfassende soziale Angebot möglich werde.

Der Bericht wurde mit Mehrheit zur Kenntnis genommen.

Abgeordneter Dr. Martin M i c h a l i t s c h (VP) berichtete zu einem Antrag mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Mag. Schneeberger, Waldhäusl u. a. betreffend Gesetz, mit dem das NÖ Parteienfinanzierungsgesetz 2012, LGBl. 0301-0, authentisch interpretiert wird.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) erinnerte zunächst, dass das Gesetz bei der Beschlussfassung klar und deutlich verständlich war. Jetzt gebe es zur allgemeinen Überraschung einen Anlassfall, dass eine Partei eine Wahlkampfrückerstattung in der Höhe von über 500.000 Euro möchte. Geld vom Land zu beziehen, nur um eine angebliche Gesetzeslücke aufzuzeigen, sei fragwürdig. Es sei aber im Gesetzestext ganz klar geregelt, dass das Team Stronach kein zusätzliches Geld bekomme, weil es in den Landtag eingezogen sei.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) vertrat die Ansicht, dass das Parteienfinanzierungsgesetz im Juli 2012 beschlossen wurde, zu einer Zeit, als es das Team Stronach noch nicht gegeben habe. Seine Fraktion werde dem Antrag zustimmen, die ursprüngliche Unschärfe im Gesetz bleibe aber erhalten.

Abgeordneter Mag. Günther S i d l (SP) meinte, das Gesetz sei sonnenklar und bilde ein faires System ab. Wenn man bei erster Gelegenheit in die vollen Kassen greifen wolle, sei man von Glaubwürdigkeit weit entfernt.

Klubobmann Mag. Klaus S c h n e e b e r g e r (VP) erklärte die authentische Interpretation. Es sei zwar eine Fleißaufgabe, aber eine notwendige. Stronach habe sich das Spielzeug gekauft, stelle es jetzt aber ins Eck und stoße damit die Wähler vor dem Kopf. Das Team Stronach habe sich mit dem Antrag selbst entlarvt und disqualifiziert.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Abgeordneter Martin S c h u s t e r (VP) berichtete zum einem Antrag der Abgeordneten Mag. Schneeberger u. a. betreffend Finanzierungsinitiative für NÖ Unternehmen.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) eröffnete die Debatte: Die KMU's seien in Summe gut aufgestellt, Problemfelder gebe es aber bei den Familienbetrieben. Unnötig sei eine Förderung dann, wenn das Unternehmen nicht mehr lebensfähig sei. Dann sei es nämlich eine Banken- und keine KMU-Förderung. Die Kollektivvertragspartner seien mitverantwortlich für die Armut in Österreich. Arbeiter am Gewinn zu beteiligen, sei der einzige Weg.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) erinnerte an die Krise 2008, der Bereich der Finanzwirtschaft habe nicht gefesselt werden können. Deswegen müsse die Realwirtschaft weiter gestützt werden.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) betonte, er stehe zu dieser Initiative. Es reiche aber nicht aus, die Leitbetriebe zu unterstützen. Gleiches Augenmerk müsse den kleinen Betrieben gelten, die es nicht nur in Krisen schwer hätten. Die Finanzierungsoffensive müsse auch den KMU's und EPU's zugutekommen. Er fordere eine Arbeitsplatz- und Standortgarantie bei Förderungen sowie eine Haftung mittels persönlichen Vermögens der Manager von Großbetrieben. Ein Resolutionsantrag gemeinsam mit der Abgeordneten Krismer-Huber verleiht diesen Forderungen Ausdruck.

Klubobmann Ernest G a b m a n n (FRANK) führte aus, er könne sich mit vielen Punkten seines Vorredners identifizieren, allerdings konzentriere sich dieser zu sehr auf die Eigenkapitalproblematik. Man schaffe einen sinnvolle Initiative, diese sei jedoch keine strukturelle Hilfe für die Betriebe in Niederösterreich.

Klubobmann Alfredo R o s e n m a i e r (SP) betonte, eine florierende Wirtschaft bedeute Wohlstand und Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger. Niederösterreich habe sich mit seinen rund 86.000 Unternehmen in der Vergangenheit im Wettbewerb der Regionen sehr eindrucksvoll behaupten können. Die Klein- und Mittelbetriebe seien das Rückgrat der Wirtschaft. Die Finanzierungsinitiative für NÖ Unternehmen werde viele Arbeitsplätze festigen und auch neue schaffen.

Abgeordneter Mag. Kurt H a c k l (VP) sagte, die NÖ Wirtschaft sei die Basis für den Wohlstand und die Lebensqualität in Niederösterreich. Man habe in Niederösterreich eine gute Infrastruktur sowie kurze Verfahrenswege und wolle Partner der Unternehmen sein. Das sei in den letzten Jahren sehr gut gelungen verwies er etwa auf die vier Konjunkturpakete. Mit der Finanzierungsinitiative für NÖ Unternehmen gehe man den richtigen Weg.

Der Antrag wurde mit Mehrheit genommen, der Abänderungsantrag der Abgeordneten Waldhäusl, Krismer-Huber, Rosenkranz u. a. wurde abgelehnt.

