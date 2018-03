BZÖ: Sofortige Öffnung der Luxussportanlage der Nationalbank für die Allgemeinheit!

Wien (OTS) - Das BZÖ-Wien Nord verlangt die sofortige Öffnung der Luxussportanlage der Nationalbank in Wien Floridsdorf für die Wienerinnen und Wiener, speziell für jugendliche Sportbegeisterte. "Während in Wien die öffentlichen Sportanlagen immer mehr verfallen, gönnt sich die Nationalbank auf 55.000 Quadratmetern einen Luxustempel mit Minigolf, Schießanlage, Rugbyplatz, Fußballplätze, Swimming Pool, Rugbyanlage, Beach Volleyball, Tennisplätze, Tischtennishalle, Tennisplätze, Basketballplatz, Sauna mit Infrarotkabinen, Massagezimmer und Solarium - davon können Wiens Steuerzahler nur träumen. Nicht einmal den österreichischen Olympiateilnehmern stehen wahrscheinlich solche Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung, wie ein paar Dutzend Nationalbankern und VIP-Freunden der staatlichen Bank", kritisieren die beiden BZÖ-Spitzenkandidaten Wien Nord, Günther Barnet und Dietmar Schwingenschrot diese unhaltbaren Zustände.

"Schluss mit den Nationalbank-Privilegien. Wo gibt es solche Privilegien in Österreich noch, und das bei einem zu 100 Prozent im Eigentum des Staates stehenden Unternehmen? 1,5 Promille Mitgliedsbeitrag bedeuten bei 5.000 Euro Einkommen genau lächerliche 7,5 Euro pro Monat, also den Tageseintritt in ein öffentliches Schwimmbad. Das BZÖ verlangt die sofortige Öffnung dieser Luxusanlage, die den Steuerzahler jährlich 300.000 Euro - also ein Einfamilienhaus - an Zuschüssen kostet, für die Öffentlichkeit", so die beiden BZÖ-Politiker.

Als Beispiel für die Abgehobenheit und Verschwendungssucht der Nationalbanker nennen die beiden BZÖ-Kandidaten die Tatsache, dass im Winter die Bediensteten der Sportanlage die Laufbahn des Vereins mit Schnee zuschaufeln und dann mit einem Traktor die Spuren ziehen musste, damit EINE Nationalbankerin langlaufend ihre Runden drehen konnte. Nach kurzer Zeit war der Spuk vorbei und die Laufbahn wurde wieder vom Schnee befreit.

BZÖ Wien Nord Floridsdorf-Donaustadt