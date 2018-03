Horror-Serien beim /slash Filmfestival

- Sky ist Hauptsponsor des /slash Filmfestivals in Wien - Sky und Fox zeigen beim Serienspecial "The Walking Dead" und "American Horror Story" am 20. und 22. September

Wien (OTS) - Von 19. bis 29. September findet das diesjährige /slash, Österreichs größtes Filmfestival des fantastischen Films, im Wiener Filmcasino statt. Erstmals tritt Sky Österreich als Hauptsponsor des gesamten Festivals auf und sorgt gemeinsam mit dem Seriensender Fox für zwei Programmhighlights.

The Walking Dead Night

Am 20. September, dem Zombietag, laden Sky und Fox zur kostenlosen Kinovorführung von "The Walking Dead" ein. Per Online-Voting wurde abgestimmt, welche Episode gezeigt werden soll. Die Wahl fiel eindeutig auf den Piloten der ersten Staffel, der ab 18.30 Uhr im Filmcasino über die große Kinoleinwand flimmern wird. Vier Wochen vor dem Start der brandneuen vierten Staffel von "The Walking Dead", die hierzulande ab 18. Oktober - nur fünf Tage nach der US-Premiere - auf Fox bei Sky läuft, ist dies der perfekte Anlass, sich noch einmal die vergangenen Episoden anzusehen. Die The Walking Dead Night findet direkt im Anschluss an den legendären Zombie Walk quer durch Wien statt. Auf alle "Zombies", die sich danach ins Filmcasino schleppen, wartet eine Überraschung. Der Eintritt ist frei - first come, first served.

American Horror Story Night

Am 22. September findet das zweite Serien-Highlight statt. Sky und Fox zeigen um 17.30 Uhr im Anschluss an den Vortrag der Vienna Ghost Hunters, Europas größtem Verein für paranormale Aktivitäten, die erste Episode der ersten Staffel der Erfolgs-Grusel-Serie "American Horror Story". Ebenfalls bei freiem Eintritt. Auch für die Freunde von Spukhäusern halten Sky und Fox wieder Überraschungen bereit. Am 20. November startet auf Fox bei Sky bereits die dritte Staffel von "American Horror Story", die mit einem Staraufgebot rund um Oscar-Preisträgerinnen Jessica Lange und Kathy Bates, sowie Gabourey Sidibe und Emma Roberts aufwartet.

