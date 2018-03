Team Stronach - Dr. Von Gimborn bezeichnet Anstieg der Beschäftigtenzahlen als "Beschönigung"

St. Pölten (OTS) - Im ihrem Beitrag zum NÖ Sozialbericht kritisierte Landtagsabgeordnete Dr. Gabriele Von Gimborn die schlechte Situation vieler Frauen am Arbeitsmarkt. Der Anstieg an Beschäftigen ist dem Bericht zu Folge auf einen Anstieg an teilzeitbeschäftigen Frauen zurück zu führen, so Von Gimborn: "Teilzeitarbeit bei Frauen führt zu Erhöhung der Armut! Alles andere ist nur eine Beschönigung der AMS Beschäftigtenzahlen. "

Von Gimborn beleuchtete in der Debatte zum Sozialbericht auch den Abschnitt über das mittlere Monats-Brutto Einkommen der Niederösterreicher. Da liegen die Männer an vorletzter Stelle im österreichweiten Ranking, Frauen an der wenig ruhmreichen vorvorletzten Stelle.

Von Gimborn wies noch auf einen wenig beachteten Aspekt der Armut hin: Viele Menschen können sich zum Monatsende die Bezahlung der Rezeptgebühr nicht mehr leisten. Sie als Ärztin, so Von Gimborn, muss vor den Folgen warnen: Nicht eingenommene Medikamente haben besonders hohe Folgekosten, denn so verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand vieler, vor allem chronisch Kranker, was wiederum Auswirkungen auf Folgekosten hat!

