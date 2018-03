"Tatort"-Kommissar Harald Krassnitzer ist ab 3. Oktober Mediator "Paul Kemp"

Start der ORF-2-Serie mit u. a. Weitzenböck, Friesz, Mottl, Zeiler und Dangl in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Gemeinsam mit fast elf Millionen österreichischen und deutschen Zuseherinnen und Zusehern und Partnerin Adele Neuhauser wurde Harald Krassnitzer zuletzt an einen "Tatort" in Wien gerufen. Ab 3. Oktober ist er, wie er selbst sagt, "eine Mischung aus Rechtsanwalt, Pfarrer, Psychologe, Hausarzt und bestem Freund". Denn dann geht der Publikumsliebling (jeweils Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF 2) als Serienheld unter die "Mediatoren" und versucht dort, zwischen Konfliktparteien zu vermitteln - für den titelgebenden "Paul Kemp - Alles kein Problem". Nur in den eigenen vier Wänden sieht alles ganz anders aus. Einen ersten Einblick gewährten Harald Krassnitzer sowie die weiteren Hauptdarsteller Katja Weitzenböck, Michou Friesz, Erika Mottl, Johannes Zeiler und Michael Dangl gestern, am Mittwoch, dem 18. September 2013, im Rahmen eines Presse-Abendessens in Wien. Unter den Gästen waren u. a. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ORF-Fernsehfilmchef Dr. Heinrich Mis, Chefdramaturg Alexander Verdernjak, Harald Sicheritz und Wolfgang Murnberger, zwei von insgesamt drei Regisseuren, die beiden Drehbuchautoren Uli Brée und Klaus Pieber sowie Produzent Kurt Stocker, Producerin Isabel Sztriberny und Dr. Ed Watzke, der Berater der Serie.

Von Assinger bis Zauner: topbesetzte Gastrollen

Neben Harald Krassnitzer sind in der in Wien und Niederösterreich gedrehten vorerst 13-teiligen ORF-Serie in weiteren Hauptrollen u. a. Katja Weitzenböck als seine Ehefrau, Michou Friesz als treue Mitarbeiterin, Erika Mottl als Mutter und Michael Dangl als Nachbar zu sehen. Weiters vor der Kamera standen Nikolaus Paryla, Judith Rosmair, Alexander Lutz und Johannes Zeiler. In Episodenrollen sind u. a. Armin Assinger, Wolf Bachofner, Gabriel Barylli, Emily Cox, Alfred Dorfer, Andrea Eckert, Julie Engelbrecht, Serge Falck, Gerald Greiner, Maddalena Hirschal, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Erni Mangold, Juergen Maurer, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Manuel Rubey, Christopher Schärf, Florian Scheuba, Michael Schönborn, Simon Schwarz, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Susanne Wuest, Martin Zauner zu sehen. Regie führten Harald Sicheritz, Sabine Derflinger und Wolfgang Murnberger. Die Drehbücher verfassten Uli Brée und Klaus Pieber. Als Berater stand dem Team Dr. Ed Watzke zur Seite.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Thema mit großer gesellschaftlicher Relevanz"

"Einerseits stehen wir unter Sparzwang, andererseits zeigen wir, dass wir mit dem Geld, das wir durch die Gebührenrefundierung bekommen haben, tolle Produktionen schaffen und unter anderem insgesamt in den nächsten Monaten 100 neue Folgen österreichischer und koproduzierter Folgen zeigen können. Denn wir können das Geld dort investieren, wo es beim Publikum ankommt - und zwar nicht nur beim österreichischen. Denn wie für viele andere Produktionen wurde auch für 'Paul Kemp' in anderen Märkten bereits reges Interesse bekundet. Mit 'Paul Kemp' findet das Berufsbild des Mediators erstmals Eingang in eine deutschsprachige Hauptabendserie, und einmal mehr geht es um ein Thema, das große gesellschaftliche Relevanz hat, noch mehr bekommen wird und zur öffentlichen Diskussion anregt."

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Beste Unterhaltung nah am Menschen"

"'Paul Kemp' zeigt mit einem Augenzwinkern auf sehr unterhaltende Art und Weise zwischenmenschliche Konflikte, in welchen sich unser Publikum vielleicht in der einen oder anderen Situation wiederfindet. Im realen Leben gehen solche Situationen leider nicht immer gut aus, bei 'Paul Kemp' werden die Wege aus dem Dilemma aber immer mit Charme, Witz und Originalität gelöst. Der ORF bringt seinen Zusehern mit 'Paul Kemp' eine Unterhaltungsserie, die mit allem Humor und dramaturgischer Überspitzung sehr nahe an den Menschen ist. Nicht zuletzt dank der hervorragenden Darstellung von Harald Krassnitzer als Mediator und seinen Schauspielerkolleginnen und Kollegen. Dass Unterhaltung mit all ihren Facetten im ORF auch Relevanz zeigt, beweist diese mit der ARD eigenproduzierte Serie erneut. Mein Dank gilt hier vor allem den Autoren Uli Brée, Klaus Pieber und dem ORF-Redakteur Alexander Vedernjak. Sie haben Figuren und Geschichten erschaffen, die überzeugen, unterhalten und zutiefst menschlich sind."

ORF-Fernsehfilmchef Dr. Heinrich Mis: "A work of fiction"

"'Paul Kemp - Alles kein Problem' ist eine Serie, gefüllt mit Fällen, die kein Krimi sind - sondern Alltagskonflikte, an denen sich ein Mediator versucht und bewährt. Dort gelingt es ihm. Was ihm nicht so gut gelingt, ist das Private und Geschäftliche: Die Ehe kracht, das Verhältnis zur Familie und die Firma Kemp erst recht. Und Geschäftstalent ist er auch keines. Und noch ein Hinweis, ein Beipackzettel sozusagen: This is a work of fiction und kein Dokumentarfilm über Mediation. Das heißt, Verkürzungen und Vereinfachungen, dramaturgische Zuspitzungen etc. sind klarerweise vorhanden. So wie 'Der Winzerkönig' kein Lehrfilm für die Weinbauschule sein kann. Oder ein 'Tatort' für die Polizeischule. Trotzdem sind wir gut recherchiert, authentisch nahezu. Unser General-Konsulent für die Geschichte, Dr. Ed Watzke, ist ein alter Hase im Geschäft und ist auf der offiziellen Liste für empfohlene Mediatoren des Justizministeriums. Wenn sich insgesamt für Mediatorinnen und Mediatoren ein breites öffentliches Verständnis entwickelt, dann ist das gut und richtig. Der Hauptzweck der Serie ist aber ein funktionierender Hauptabend, dessen Themen und Fälle sich aus der Realität speisen."

Harald Krassnitzer: "In erster Linie geht es um Unterhaltung und Spaß"

Wer ist dieser titelgebende Paul Kemp? "Im Grunde seines Herzens ist er ein Chaot, weil er vieles in seinem Leben einfach nicht auf die Reihe kriegt. Privates und Geschäftliches hat er nicht in der Hand, aber er ist ein halbwegs fähiger Mediator und übt seinen Beruf mit einer gesunden und lustigen Leidenschaft aus", beschreibt Harald Krassnitzer seine Rolle. "Natürlich ist es spannend, wenn eine Figur auch Schattenseiten hat. Und ich bin sehr dankbar, dass Uli Brée sie so vielseitig geschaffen hat, weil es einfach mehr Spaß macht zu spielen." Und weiter: "Es gehört doch auch zum Menschsein dazu, dass man lieber bei anderen die Fehler sucht als bei sich selber, das ist die leichteste Variante von Lebensbewältigung. Dass das oft komplizierter ist und Verquickungen hat, die einen dann doch in die Schuldfrage miteinbeziehen, das berücksichtigt man nicht. Und das ist die schöne Arbeit von Mediatoren: Die Blickwinkel zu verändern und es darüber relativ zu einer Auflösung zu bringen - und natürlich auch auf einen besseren Weg." Und weiter über die Serie: "In erster Linie geht es um Unterhaltung und Spaß, es ist eine Familienserie, die auch zeigt, dass die Möglichkeit der Mediation nicht nur immer etwas sein muss, was in der Tiefenpsychologie beheimatet ist, sondern manchmal auch schräg und humorvoll sein kann."

Uli Brée: "Absolutes Fernseh-Neuland"

Ulli Brée, der gemeinsam mit Klaus Pieber für die Drehbücher zur Serie verantwortlich zeichnet, über die Figur: "Paul Kemp ist mir leider sehr nah, weil ich es oft ähnlich empfinde wie in meinem Leben - vieles trifft schon auch auf mich zu. Ich kann Figuren zum Beispiel sehr gut analysieren und weiß, wo das Problem dieses Charakters liegt, aber bei mir selber scheitere ich schon auch mal jämmerlich." Über den Berufszweig: "Während ein Anwalt für seinen Mandanten in den Krieg zieht, versucht der Mediator im Vorfeld den Streit zu schlichten, um es erst gar nicht bis zu einer Gerichtsverhandlung kommen zu lassen. Sein Job ist also, Frieden zu stiften. Ein durchaus interessanter Ansatz in der heutigen Fernsehlandschaft. das ist absolutes Fernseh-Neuland und auch ein durchaus mutiger Schritt." Wie sich Uli Brée auf die Serie vorbereitet hat? "Ich habe mich in die Materie eingelesen, bin dann auf ein Buch von Ed Watzke gestoßen -und habe mir gedacht, das ist super. Der geht anders damit um. Der legt die Leute irgendwie rein, lässt sie selbst draufkommen, was ihr Problem ist. Viel spielerischer und mit hochinteressanten Fällen. Er ist im weitesten Sinne schon Vorbild für die Figur. Viele Fälle beruhen auf Gesprächen mit Ed Watzke, der auch jedes Buch zum Lesen bekommen und schon auch mal gesagt hat: 'Zurück an den Start.' Und gleichzeitig muss man den Fernsehgesetzen gerecht werden und alles entsprechend kulinarisch aufbereiten."

Dr. Ed Watzke: "Mit Humor und Kreativität geht vieles leichter"

Dr. Ed Watzke stand für die Serie als Berater zur Verfügung: "Für mich war das eine Welt, die ich bisher so gut wie gar nicht gekannt habe - und für das Gegenüber war es auch so. Aber der Funke ist von Anfang an übergesprungen. Konflikte gab es keine, und es war eine sehr tolle und erfreuliche Erfahrung." Über die Serie: "Ich finde es ganz toll, dass das Berufsbild der Mediation überhaupt in einer Fernsehserie eine tragende Rolle spielt. Aber es wäre absurd, den Anspruch zu erheben, dass in einer Unterhaltungssendung tatsächlich gezeigt wird, wie im wirklichen Leben Mediation stattfindet. Aber vieles, was Uli Brée und Klaus Pieber in den Drehbüchern verarbeitet haben, sind Fälle, die in meiner eigenen Praxis passiert sind. Aber natürlich gibt es Unterschiede." Was ein Mediator mitbringen muss? "Man muss die Menschen lieben - es ist keine Technik, es ist keine Wissenschaft. Es hat viel zu tun mit Erfahrung, Empathie, und mit Humor und Kreativität geht vieles leichter. Wenn wir Außenstehende sind, egal ob Mediatoren, Therapeuten, Berater, Nachbarn oder Freunde, haben wir natürlich die Möglichkeit, von außen auf ein System oder Muster zu blicken. Aber wenn wir selbst verstrickt sind, haben wir diesen Blick nicht. Deshalb benötigen auch Therapeuten manchmal Therapie, deshalb sündigen auch Pfarrer und deshalb haben Mediatoren Konflikte - das ist nur allzu menschlich." Und abschließend: "Ich hoffe und wünsche mir, dass es im Bewusstsein des Publikums Eingang findet, dass es so etwas wie Mediation gibt und dass man mit Konflikten auch konstruktiv, kreativ und anders umgehen kann."

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Folgen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at