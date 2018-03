FPÖ-Ottakring beantragt Bürgerversammlung zur Steinhof-Zerstörung

Rot-Grün muss Verbetonierungspläne aufgeben

Wien (OTS) - Die FPÖ bringt in der heutigen Sitzung der Ottakringer Bezirksvertretung das Verlangen auf Abhaltung einer Bürgerversammlung zum Thema "Verbauung, Verkehrssituation und Erhaltung von Erholungsraum im Zusammenhang mit der Verbauung von Teilen des Otto-Wagner-Spitals" ein. "Der Zwischenbericht zum Planungsverfahren Steinhof zeigt nämlich, dass Rot-Grün große Teile des durchgrünten Osten des Jugendstil-Juwels zubetonieren und das einzigartige Otto-Wagner-Ensemble zu Geld machen will", kritisieren FPÖ-BvStv. Christian Hein und FPÖ-Klubobmann Mag. Georg Heinreichsberger.

"Luxuswohnungen in bester Lage für Reich & Schön" statt "Erhalt unseres kulturellen und architekturhistorischen Erbes" heißt offenbar das Motto von SPÖ und Grünen. "Wenn die herrliche Parklandschaft zwischen den Otto Wagner-Pavillons am Altar der Gewinnmaximierung geopfert wird, ist das gesamte Areal der Zerstörung preisgegeben", warnen Hein und Heinreichsberger, die den sofortigen Planungsstopp und eine Rückkehr an den Start fordern. (schluss)otni

