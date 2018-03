CITYGATE - Grundstein wurde feierlich gelegt

Heute, am 19. September 2013 wurde in einer feierlichen Zeremonie der Grundstein für CITYGATE, das neue Großprojekt in Wien Floridsdorf gelegt.

Wien (OTS) - Heute, am 19. September 2013 fand in der Wagramer Straße 195 in Wien Floridsdorf die Grundsteinlegung für das Gesamtprojekt CITYGATE statt. Im Beisein von mehr als 200 geladenen Gästen nahmen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Georg Stumpf, Vorstandsvorsitzender der Stumpf AG die offizielle Grundsteinlegung vor.

Auf dem 30.000 m2 großen Grundstück entsteht der neue Stadtteil im Norden Wiens, der nicht nur Wohnraum bietet, sondern auch gleich die passende Infrastruktur und Verkehrsanbindung. Gerade die besondere Standortqualität, wie Georg Stumpf, der Vorstandsvorsitzende der Stumpf AG betont, war für den Erwerb des Grundstücks im Jahr 2005 ausschlaggebend. Das Stadtzentrum beispielsweise ist mit der U1 in weniger als 12 Minuten erreichbar.

Bei den 1.165 Wohnungen, die von der Stumpf-Gruppe gemeinsam mit den Partnern WBV-GPA, Gemeinnützige Ein-und Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft, Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA, Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft

"Neues Leben", "Österreichisches Siedlungswerk", Gemeinnützige Bauvereinigung "Wohnungseigentum", immo 360 grad und 6B47 City Gate Wien hier errichtet werden, handelt es sich um freifinanzierte Miet-und Eigentumswohnungen und geförderte Mietwohnungen, die rund

2.900 Personen ein neues Zuhause bieten werden. Georg Stumpf hebt besonders die Vielfalt an Nutzungen und Nutzergruppen hervor, "die dieses Gebäude mit Sicherheit sehr lebendig und bunt gestalten werden." Tatsächlich bietet das Konzept als "Stadt in der Stadt" zukünftigen Bewohnern jeder Altersgruppe eine komplette Infrastruktur: der gegenüber geplante Schulcampus Donaustadt wird Raum für insgesamt 830 Schüler bieten, für die Kleinsten wird es direkt am Projektareal einen Kindergarten geben. Aber auch für die Großen ist gesorgt: Das Dach des Einkaufzentrums wird als Erholungsraum für Anrainer genutzt, im Areal wird ein

öffentlicher Park angelegt, der über Spielplätze und Ruhezonen verfügt.

Zusätzlich zu der großen Menge an Wohnmöglichkeiten wird auch ein Einkaufszentrum auf 20.000 m2 Platz finden. 80% der Geschäftsflächen wurden laut dem Projektentwickler bis zum heutigen Tag bereits vermietet. Mit 5000 m2 ist der INTERSPAR HYPERMARKT eines der wesentlichen Handelsunternehmen im CITYGATE.

Das Projektvolumen beträgt rund 250 Millionen Euro, die Baufertigstellung und Eröffnung des Einkaufszentrums sind für 2014 geplant.

Der Grundstein wurde von folgenden Personen gelegt:

Dr. Michael Ludwig für die Stadt Wien

Ing. Mag. Georg Stumpf für die Stumpf Gruppe konkret für die CITYGATE Shopping, CITYGATE Living und CITYGATE Skyliving

Mag. Michael Gehbauer Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Gemeinnützige Ges.m.b.H.

Mag. Martin Orner Gemeinnützige Ein- und Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft reg. Gen. m. b. H.

Arch. Prof. Dipl.-Ing. Manfred Wasner Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA Gesellschaft m.b.H.

Dipl.-Ing. Johann Gruber Gemeinn. Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft "Neues Leben" reg. Gen. m.b.H.

Arch. Dipl.-Ing. Michael Pech "Österreichisches Siedlungswerk" Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft

Mag. Helmut Kubasta Gemeinnützige Bauvereinigung "Wohnungseigentum" Gesellschaft m.b.H.

Mag. Helga Mayer immo 360 grad gmbh

Ing. Friedrich Gruber 6B47 City Gate Wien GmbH & Co KG

Mag. Dr. Sabine Hanke Voitl Bau

Durch die Veranstaltung führte Cathy Zimmermann.

