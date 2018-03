ORF III mit dem Film "Vielleicht in einem anderen Leben" und einem Besuch im Jüdischen Museum Wien

Wien (OTS) - Auch am Freitag, dem 20. September 2013, steht das ORF-III-Hauptabendprogramm im Zeichen des Themenschwerpunkts "Jüdische Kultur". Um 20.15 Uhr präsentiert ORF III den österreichischen Film "Vielleicht in einem anderen Leben" von Elisabeth Scharang aus dem Jahr 2010. Mit schwarzem Humor erzählt der Film von einer Gruppe ungarischer Juden, die 1945 in einem österreichischen Dorf stranden. Das Auftauchen der Fremden öffnet bei den Einwohnern nicht nur die Ventile für Volkszorn, sondern weckt auch die Sehnsucht nach einem Leben, in dem Liebe und Musik ihren Platz haben. Unter anderen zu sehen sind Ursula Strauss, Johannes Krisch und August Schmölzer.

Im Anschluss öffnet das Jüdische Museum Wien seine Pforten: Um 21.50 Uhr besucht Karl Hohenlohe für die ORF-III-Museumssendung "Aus dem Rahmen" das Jüdische Museum und trifft die Direktorin des Hauses, Dr. Danielle Spera. Mit ihr zusammen erkundet er die wechselvolle Geschichte der Wiener Juden, von ihren Anfängen im 10. Jahrhundert bis heute. Das Museum bietet Einblick in das Judentum, sein soziales Leben, in wichtige Feste, Feiertage und Bräuche.

Übrigens wird Spera im November mehrere Male in ORF III zu sehen sein: Zusammen mit "Kultur Heute" begibt sie sich auf die Spuren jüdischer Kultur in Wien und Österreich und kuratiert die Reihe "Jüdisches Leben in Wien". Sie besucht unter anderem jüdische Friedhofe, das Sigmund-Freud-Museum, Synagogen und weitere spannende Stätten jüdischer Kultur in Österreich.

Um 22.25 Uhr zeigt ORF III "Fräulein Else" von Arthur Schnitzler, ein feinfühlig angelegtes psychologisches Drama aus den literarisch regen 1920er Jahren. Das junge Fräulein Else kann die vor dem Ruin stehende Familie nur retten, indem sie den reichen Herrn von Dorsday um einen Kredit bittet. Else überwindet ihren Stolz und tut es der Familie zuliebe. Doch Dorsday stellt eine Bedingung, die dem sensiblen jungen Mädchen unannehmbar erscheint: Er will sie nackt sehen. Ernst Haeussermann inszenierte im Jahre 1974 das Stück als Fernsehspiel mit Marianne Nentwich, Curd Jürgens, Susi Nicoletti, Miguel Herz-Kestranek, Eva Kerbler und Louise Martini.

