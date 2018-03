ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von SV Mattersburg - FC Liefering

Am 20. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 20. September 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels SV Mattersburg - FC Liefering um 20.15 Uhr, das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.25 Uhr und Folge 29 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Für Mattersburg ist das Heimspiel gegen Liefering ein richtungsweisendes Match. Die Burgenländer haben bereits neun Punkte Rückstand auf die Tabellenführung. Mit einer Niederlage wäre das Ziel Wiederaufstieg wohl schon in weiter Ferne gerückt. Zuletzt mussten die Mattersburger eine klare 0:4-Niederlage in Lustenau einstecken. Für die Salzburger geht es ebenfalls um Wiedergutmachung. Die Lieferinger, mit drei Punkten Rückstand Tabellenzweiter, kassierten gegen Kapfenberg mit 0:2 die erste Heimniederlage in dieser Saison. Kommentator ist Michael Guttmann.

