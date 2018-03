Mitterlehner: SPÖ setzt auf Stillstand und ist nicht zukunftsfit

Arbeitnehmer wollen sich Zeit flexibel einteilen - SPÖ plakatiert Arbeit, hat aber kein einziges Konzept

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ setzt in allen Bereichen auf Stillstand und ist nicht zukunftsfit. Es ist relativ erbärmlich, Arbeit zu plakatieren, aber kein einziges Konzept dafür zu haben, wie man wirklich Arbeit schafft", kritisiert der stv. ÖVP-Bundesparteiobmann Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Ziel der SPÖ ist es stets, den Status Quo unter größten Verrenkungen beizubehalten und dieses Trauerspiel auch noch mit selbstbeauftragten, unseriösen Umfragen fortzusetzen. Hingegen untermauern andere unabhängige Erhebungen den Wunsch der Arbeitnehmer nach flexiblen Arbeitszeiten", betont Mitterlehner. "Wir setzen uns daher für Modelle ein, die sowohl den Beschäftigten als auch den Unternehmen nützen und somit langfristig Arbeitsplätze sichern. Die Gesamtarbeitszeit bleibt gleich und auch die Überstunden-Zuschläge bleiben erhalten", bekräftigt Mitterlehner. ****

"Die Menschen in diesem Land haben sich wahrlich Besseres als diese SPÖ-Panikkampagne verdient. So schafft die SPÖ nur ein Klima der Verunsicherung, aber mit Sicherheit keinen einzigen Arbeitsplatz", so der Wirtschaftsminister. "Hingegen setzt die ÖVP auf die besseren Konzepte für die Zukunft Österreichs. Konzepte, die ein unternehmerfreundliches Klima schaffen, uns im

international härter werdenden Wettbewerb stärken und so die Schaffung neuer, qualifizierter Arbeitsplätze ermöglichen. Nur so schaffen wir mehr Wohlstand und Chancen", betont Reinhold Mitterlehner abschließend.

