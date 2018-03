KORREKTUR zu OTS0220 von HEUTE // ATV Österreich-Trend: Sonntagsfrage: SPÖ stabil auf Platz 1, Stronach verliert an Fahrt

Meinungsforscher Hajek: "Stronach-Wähler von TV-Auftritten enttäuscht"

In OTS 0220 waren die Zahlen bei Team Stronach nicht korrekt, sind jetzt ausgebessert.

Die SPÖ liegt zwei Wochen vor der Nationalratswahl (Feldarbeit 9. bis 16. Sept.) stabil auf Platz 1. Das zeigt der aktuelle "ATV Österreich Trend", eine Meinungsumfrage unter 1000 wahlberechtigten Österreichern, durchgeführt von Meinungsforscher Peter Hajek. Mit 27 Prozent können sich die Sozialdemokraten damit klar vom Regierungspartner absetzen, die ÖVP kommt aktuell auf 23 Prozent. Im Aufwind sind die Freiheitlichen mit 20 Prozent, die Grünen liegen stabil bei 15 Prozent. Klarer Verlierer ist das Team Stronach, das im Vergleich zum letzten ATV Österreich Trend im Juni 2013 3 Prozentpunkte einbüßt und derzeit nur noch mit 7 Prozent der Stimmen rechnen kann. Mit jeweils 3 Prozent liegen das BZÖ und die NEOS Kopf an Kopf. Keine Chance auf einen Einzug haben die Piraten mit 1 Prozent.

Meinungsforscher Peter Hajek: "Der Wahlerfolg der Sozialdemokraten dürfte sicher sein, sofern in den letzten Tagen keine groben Fehler mehr passieren. Denn neben der Sonntagsfrage weisen auch alle anderen Indikatoren darauf hin: SPÖ-Chef Faymann kann sich in der Kanzlerfrage deutlich absetzen und die relative Mehrheit der Österreicher von 35 Prozent will das die nächste Regierung von der SPÖ geführt wird."

Ein Problem für die SPÖ könnte noch die Mobilisierung darstellen. Denn bei jenen Wählern, die ganz sicher zur Wahl gehen wollen, wird der Vorsprung zur ÖVP etwas geringer. 77 Prozent der ÖVP-Wähler sind sicher, ihrer Partei die Stimme geben zu wollen, bei den SPÖ-Wählern sind das nur 72 Prozent. Am entschlossensten bei ihrer Wahlentscheidung sind die FPÖ-Wähler mit 81 Prozent.

Die Sonntagsfrage im Detail: SPÖ 27% (Juni 2013: 27%), ÖVP 23% (25 %), FPÖ 20% (18%), Grüne 15% (16%), Stronach 7% (10%), BZÖ 3% (1%)

Die Kanzlerfrage im Detail: Faymann 21% (Juni 2013: 17%), Spindelegger 12% (12%), Strache 11% (8%), Stronach 3% (3%), Glawischnig 9% (6%), Bucher 3% (1%)

Der "ATV Österreich Trend" ist eine vierteljährliche Meinungsumfrage, bei der 1000 wahlberechtigte Österreicher zu politischen und wirtschaftlichen Themen befragt werden. Die Umfrage wird von Meinungsforscher Peter Hajek durchgeführt und soll dazu dienen, aktuelle Meinungen erfassen und Trends ablesen zu können. Der "ATV Österreich Trend" wird seit Januar 2009 erstellt.

