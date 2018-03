VGT fordert ÖVP-Bauernbundpräsident Auer auf, zur Wahrheit zu stehen!

Fotos seines Betriebs zeigen Mastschweine auf Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu mit minimalem Platzangebot, erschreckender Luftqualität und Unmengen an Antibiotika

Wien (OTS) - Heute präsentierte der VGT nachweislich aktuelle Fotos aus den Tierfabriken hoher ÖVP-FunktionärInnen, die dem Verein zugespielt worden waren. Darunter sieht man auch die Zustände in der Schweinefabrik des ÖVP Bauernbundpräsidenten und Abgeordnetem zum Nationalrat Jakob Auer. Seine Mastschweine müssen auf Vollspaltenböden über ihren eigenen Ausscheidungen leben. Die Tiere haben keine Stroheinstreu, auf der sie weich liegen und in der sie wühlen könnten, wie es ihrem Naturell entspricht. Die Schweine haben nicht einmal genug Platz, um nebeneinander seitlich liegen zu können, ohne sich zum Teil aufeinander zu stapeln. Durch das Gedränge, das Vollspaltengüllesystem und den fehlenden Auslauf ins Freie ist die Luft im Betrieb augenscheinlich stark partikelbelastet. Aufnahmen belegen auch, dass der Betrieb offensichtlich reichlich Medikamente an die Tiere verabreicht. Zu sehen sind mehrere Flaschen mit Antibiotika und Entzündungshemmern.

VGT-Obmann DDr. Martin Balluch reagiert auf Auers OTS-Aussendung:

"Bauernbundpräsident Auer nennt uns "radikal", dabei vertreten wir die Mehrheitsmeinung, wenn es um Verbesserungen des Tierschutzes in der Nutztierhaltung geht. 77% der Bevölkerung wollen ein Verbot von Vollspaltenböden und eine verpflichtende Stroheinstreu für Mastschweine. Herrn Auers Schweine werden aber genau so gehalten, wie es die Mehrheit nicht mehr haben will. Wen wundert es dann, wenn er nun unter Missbrauch seiner Machtposition gegen den Willen von mehr als 3/4 der Menschen in Österreich diese tierquälerischen Bedingungen aufrecht erhalten will, um seine Profite auf dem Rücken der Tiere zu schützen?! Wen wundert es, wenn ausgerechnet der Bauernbund die Justizreform von § 278a, dem Mafiaparagraphen, verhindern wollte, weil er in dieser Bestimmung eine Möglichkeit sieht, seine KritikerInnen zu kriminalisieren und mundtot zu machen?"

Und der VGT-Obmann weiter: "Will die ÖVP eine glaubhafte Vertretung der christlich-konservativen BürgerInnen Österreichs werden, dann muss sie intern den Einfluss der Lobby der Tierindustrie und der Jägerschaft zurückdrängen. Es bräuchte vernünftige Personen in der ÖVP, denen christlich-konservative Werte wie Tierschutz noch etwas bedeuten und die die radikale Fraktion um Auer in ihre Schranken weisen. In anderen Ländern sind konservative Parteien die VorreiterInnen im Tierschutz, in Österreich ist für die ÖVP Tierschutz nicht nur ein Fremdwort, sondern sogar feindliches Territorium! Und das, obwohl Tierschutz nun als Staatsziel in der Verfassung steht!"

