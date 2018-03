Maier: Niederösterreich ist auf dem richtigen Weg zur Sozialen Modellregion

FPÖ malt vor der Wahl die altbekannten Schreckgespenster an die Wand

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die FPÖ malt die altbekannten Schreckgespenster an die Wand. Das ist nichts Neues, denn vor einer Wahl spielen Waldhäusl und Co. immer mit den Ängsten der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Zwar darf man die Armut in unserem Land nicht klein reden, aber man sollte bei den Fakten bleiben. Diese bestätigen uns, dass das Land Niederösterreich auf dem richtigen Weg zur Sozialen Modellregion ist und wir besser als die anderen Bundesländer dastehen", erklärt VP-Landtagsabgeordneter Jürgen Maier anlässlich der aktuellen Stunde "Neue Armut" im NÖ Landtag.

"Wir haben in Niederösterreich die höchsten durchschnittlichen Haushaltseinkommen und gleichzeitig die niedrigste Armutsgefährdungsquote im Vergleich unter den Bundesländern. Hier bewähren sich unsere zahlreichen Maßnahmen, die wir auf unserem Weg zur Sozialen Modellregion gesetzt haben. Mit Unterstützungen für unsere Familien wie dem Heizkostenzuschuss, der Wohnbeihilfe, die NÖ Pendlerhilfe oder den diversen Aktivitäten für Arbeitssuchenden beweisen wir Tag für Tag, dass wir in Niederösterreich zusammenstehen und jenen helfen, die unsere Hilfe benötigen", erinnert Maier.

"Durch unsere erfolgreiche Sozialpolitik haben wir die notwendigen Mittel geschaffen, damit niemand in Niederösterreich auf der Strecke bleiben muss. Wer bei uns Unterstützung benötigt, der erhält sie auch. Das zeichnet die Soziale Modellregion Niederösterreich aus", so Maier.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Mag.(FH) Martin Brandl

Tel.: 02742/9020 DW 1400 Mob: 0664/1464897

martin.brandl @ vpnoe.at

www.vpnoe.at