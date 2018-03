Bildungsreform 2013 / Bora Dagtekins FACK JU GÖHTE kommt am 7. November ins Kino

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Dichtung oder Wahrheit? Am 7. November bringt Constantin Film FACK JU GÖHTE in die Kinos. Bora Dagtekin und die Macher von "Türkisch für Anfänger" liefern ihren Beitrag zur Bildungsreform: FACK JU GÖHTE erzählt von überforderten Lehrern und gestörten Schülern und mischt das Genre Schulkomödie mit unverstellten Sprüchen und spitzen Dialogen neu auf.

Kurzinhalt: So einen Aushilfslehrer wie Zeki Müller (Elyas M'Barek) hat die überkorrekte Referendarin Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth) auch noch nicht erlebt: Er sieht geil aus, hat eine größere Klappe als die Schüler und bekommt mit seinen ruppigen Lehrmethoden sogar die Chaotenklasse 10b in den Griff. Wer zum Teufel ist dieser Typ? "Herr Müller" kommt frisch aus dem Knast und will an seine Beute, die unter der neuen Turnhalle der Goethe-Gesamtschule vergraben liegt. Doch als Lisi das kriminelle Geheimnis lüftet, ist sie Zekis rauem Charme längst verfallen.

Knapp 2,4 Millionen Zuschauer machten "Türkisch für Anfänger" zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres 2012. Jetzt startet Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin mit FACK JU GÖHTE einen Angriff gegen die Spießigkeit in deutschen Lehrerzimmern. Neben Elyas M'Barek ("Türkisch für Anfänger", "What a Man") runden Karoline Herfurth ("Vincent will mehr", "Im Winter ein Jahr"), Katja Riemann ("Der Verdingbub", Rosenstraße"), Jana Pallaske ("Männerherzen", "Inglourious Basterds") und Alwara Höfels ("Blutzbrüdaz", "Keinohrhasen") den prominenten Lehrkörper ab. In weiteren Rollen sind Jella Haase und Max von der Groeben zu sehen. Produziert wird FACK JU GÖHTE von Lena Schömann und Christian Becker ("Türkisch für Anfänger", "Vorstadtkrokodile 1-3", "Wickie und die starken Männer").

Kinostart: 7. November 2013 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann, Jana Pallaske, Alwara Höfels, Jella Haase, Max von der Groeben, Farid Bang und Uschi Glas Produzenten: Lena Schömann, Christian Becker Executive Producer: Martin Moszkowicz Drehbuch und Regie: Bora Dagtekin Eine Produktion der Rat Pack Filmproduktion in Co-Produktion mit Constantin Film und gefördert durch den FFF Bayern, das medienboard BB, die FFA und den DFFF.

Der Teaser und erstes Bildmaterial liegen zum Download bereit, unter:

https://constantinfilm.medianetworx.de.

Rückfragen & Kontakt:

AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONS

Julia Bartelt, Sandya Gain, Matthias Pasler

Güntzelstrasse 63, 10717 Berlin

Telefon: +49 - 30 - 61 20 30 - 30/60/50

E-mail: Julia.Bartelt @ aim-pr.de, Sandya.Gain @ aim-pr.de,

Matthias.Pasler @ aim-pr.de