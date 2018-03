PRO-GE-Wimmer bekräftigt klares Nein zum 12-Stunden-Tag

Aktuelle IFES-Befragung zur Arbeitszeit bestätigt Gewerkschaftsposition

Wien (OTS/ÖGB) - Unter dem Deckmantel "Arbeitszeit-Flexibilisierung" wollen Arbeitgeber und Teile der ÖVP den ArbeitnehmerInnen die Zuschläge und die Mitbestimmung bei der Arbeitszeit wegnehmen. Die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden soll fallen. "Wir lehnen das vehement ab. Denn Vorschläge zur Flexibilisierung, wie der 12-Stunden-Tag, bedeuten für die Menschen weniger Lohn. Die Mitbestimmung der Beschäftigten bei der Arbeitszeit wird massiv verschlechtert. Mit der PRO-GE wird es solche arbeitnehmerfeindlichen Maßnahmen sicher nicht geben", sagte PRO-GE-Bundesvorsitzender Rainer Wimmer. Die heute präsentierte Ifes-Befragung bestätige somit die Position der PRO-GE. Vielmehr brauch es Verbesserungen für die ArbeitnehmerInnen.

Vergleichsstudien würden belegen, dass die österreichischen ArbeitnehmerInnen länger arbeiten als in den meisten europäischen Ländern. Wer die Arbeitszeiten noch weiter ausdehnen wolle, erhöhe massiv die gesundheitlichen Belastungen und streiche gleichzeitig die Überstundenzuschläge, kritisierte Wimmer: "Ausbeuterische Hirngespinste wie der 12-Stunden-Tag gehören ins Mittelalter, aber nicht ins 21. Jahrhundert. Was wir brauchen, sind intelligente Modelle zur Verkürzung der Arbeitszeit - für mehr Familienleben, mehr Gesundheit und mehr Beschäftigung." Darauf werde man auch in den bevorstehenden Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie drängen, kündigte Wimmer an: Vor allem gehe es um eine Arbeitszeitverkürzung für Beschäftigte mit besonders belastender Arbeit (etwa für Nachtarbeit, Akkordarbeit, Montagearbeit sowie Arbeiten die unter Schmutz, Erschwernis, Gefahr fallen).

