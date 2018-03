AVISO: Michael Spindelegger in Salzburg

Wien, 19. September (ÖVP-PD) Morgen Freitag, den 20. September 2013, ist ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger in Salzburg unterwegs. Er besucht Abtenau mit dem dortigen Rösslmarkt und am Abend den Rupertikirtag in der Salzburger Innenstadt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu den folgenden Terminen herzlich eingeladen: ****

Besuch des Rösslmarktes in Abtenau

ZEIT: 11:00 Uhr

ORT: Seethal, 5441 Abtenau

Spaziergang in Abtenau und Besuch des dortigen Einkaufszentrums ZEIT: 12:30 Uhr

ORT: Wirtsfeld, Markt 255, 5441 Abtenau

"Salzburger Nachrichten"-Diskussion mit Chefredakteur Manfred Perterer und Stv.-Chefredakteur Andreas Koller

ZEIT: 17:00 Uhr

ORT: SN-Saal, Karolingerstraße 40, 5020 Salzburg

Besuch des Rupertikirtags gemeinsam mit Landehauptmann Wilfried Haslauer

ZEIT: 19:30 Uhr

ORT: Salzburger Innenstadt, 5020 Salzburg

