NR Hörl: Arlberg darf keine Sackgasse werden

Wien (OTS) - NR Franz Hörl (ÖVP) fordert Lösung: entweder temporäre Öffnung während der Umbaumaßnahmen für LKW-Verkehr oder Schienenersatzverkehr - Verunsicherung der Wirtschaft muss ein Ende haben!

Unzufrieden ist der Tiroler Nationalrat Franz Hörl (ÖVP) mit den von der ASFINAG dargestellten Alternativen während der Umbau- und Instandhaltungsarbeiten im Arlbergtunnel: "Wir brauchen keine ASFINAG-Tunnelgipfel sondern die Wirtschaft in Tirol und Vorarlberg braucht eine Verkehrsverbindung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Planer und Techniker einfacher ist, den Tunnel einfach komplett zu sperren und auf andere Verkehrwege zu verweisen. In Anbetracht der dadurch entstehenden Kosten kann durchaus als Lösung bleiben, den Tunnel zumindest temporär und einspurig an den Tagesrändern für eine bestimmte Zeit offen zu halten." Dabei ist klar, dass durch ein Offenhalten längere Bauzeit und höhere Kosten entstehen können. Hörl: "Eine temporäre Bahnverladestelle um über sechs Millionen zu errichten, wäre mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Zumal nicht sichergestellt werden kann, dass die rollende Landstraße auch angenommen würde und auch nicht ob in Strengen oder Flirsch überhaupt Platz für die Einrichtung zur Verfügung stünde." Für Hörl bleibt in Interesse des Güterverkehrs keine andere Lösung, als den Tunnel offen zu halten oder eine praktikable und finanziell tragbare Schienenlösung zu finden, zumal es auf der Passstraße keinen Platz für täglich über 1.500 LKW gibt. Hörl: "Das tägliche Chaos wäre programmiert. Selbst die 7.500 PKW die zusätzlich über den Pass fahren müssen, werden für Staus und Verkehrsprobleme sorgen." Hörl fordert von den Zuständigen der ASFINAG ihrer Verantwortung als Infrastrukturunternehmen nach zu kommen und nicht den schwarzen Peter anderen zu zu spielen: "Immerhin verdient die ASFINAG mit dem Arlbergtunnel ganz gut. Da darf man mit seinen Kunden nicht so umgehen auch nicht als Monopolist. Die Zuständigen sollen sich anstrengen und kreative Lösungen bieten - Totalsperren können weder Wirtschaft noch Anrainer akzeptieren."

