ANSCHOBER/Atomsubvention: Offensichtlich groß angelegtes Täuschungsmanöver der EU-Kommission

Linz (OTS) - Nach dem Aufdecken der Pläne der EU-Kommission, das EU-Beihilfenrecht so abzuändern, dass in Zukunft die Subvention von Atomanlagen auf nationaler Ebene möglich wird, sind reihenweise Beruhigungspillen und Dementis (unter anderem durch den Kommissionspräsidenten) erfolgt. Die nun aufgedeckten Aussagen von Energiekommissar Öttinger zeigen, dass dies offensichtlich ein reines Täuschungsmanöver zur Beruhigung der Öffentlichkeit und zum Überstehen der Wahltage in Deutschland und Österreich war. Anschober: "Die Bürger/innen lassen sich nicht täuschen. Die Skandalpläne auf Milliardensubvention der Atomenergie werden zu einem Sturm der Entrüstung und der politischen Gegeninitiativen führen. Nach einer Woche haben bereits fast 19.000 Bürger/innen die von mir am vergangenen Mittwoch mitinitiierte Petition gegen die Atomsubvention unterschrieben. Oberösterreich unterstützt auf meinen Antrag als erste Region Europas die Petition - ab heute auch auf der Landes-Homepage und per Schreiben an alle Bürgermeister/innen. Wir brauchen einen demokratischen politischen Aufstand durch eine massenhafte Unterstützung der Petition!"

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Anschober

Mag. Tina Schmoranz

Tel.: +436646007212083

tina.schmoranz @ ooe.gv.at