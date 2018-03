VP-Aichinger ad Mariahilfer Straße: Bürgerunmut wächst weiter Ja-Nein Bürgerbefragung ist Gebot der Stunde

Wien (OTS) - "Die heutige Kundgebung der Anrainerinnen und Anrainer in der Burggasse, die durch die Sperre der Mariahilfer Straße in Mitleidenschaft gezogen sind, war ein voller Erfolg. Es zeigt einmal mehr, dass die zuständige Verkehrsstadträtin Ihren Fußgängerzonen-Flop nicht einfach auf dem Rücken der Neubauerinnen und Neubauer aussitzen darf", so ÖVP-Klubobmann Fritz Aichinger in einer knappen Reaktion.

Fritz Aichinger: "Auch wenn man den organisierenden Bürgerinnen und Bürgern anders als den Grünen am Ring das Besetzen der Fahrbahn in der Burggasse nicht erlaubt hat, war die Veranstaltung ein gelungenes Lebenszeichen der Zivilgesellschaft. Für die Grünen, die immer glauben, automatisch auf der Seite des Guten zu stehen, ist dies eine wichtige Lektion. Auch sie müssen jetzt erkennen, dass verkehrspolitische Schnapsideen, auch wenn sie von den Grünen kommen, auf allgemeinen Widerstand stoßen."

"Es ist zu hoffen, dass die Grünen aus dem heutigen Tag und den Protesten der letzten Zeit gelernt haben, das außer Kontrolle geratene Projekt sofort stoppen und endlich den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine Ja-Nein Abstimmung vorlegen", so Aichinger abschließend.

