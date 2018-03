Jarolim weist Unterstellungen von FCG entschieden zurück

Forderung nach mehr Personal in der Justizwache Gebot der Stunde

Wien (OTS/SK) - Entschieden wandte sich SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim gegen Unterstellungen des Vorsitzenden der Justizwachegewerkschaft, Albin Simma, FCG, wonach Jarolim Mitglieder einer Berufsgruppe pauschal vorverurteilt hätte. "Genau das Gegenteil ist der Fall: Ich habe in keiner Weise Justizwachebeamte pauschal für irgendetwas beschuldigt, sondern darauf hingewiesen, dass die Haftanstalten voll seien, dass die Haftzahlen steigen und dass das Personal in den Anstalten deutlich unterbesetzt sei, obwohl man mehr Budget versprochen habe, dieses Versprechen aber nicht eingehalten wurde. Dafür habe ich ausschließlich die Justizministerin in ihrer Ministerverantwortung kritisiert", erklärte Jarolim am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"Albin Simma möchte ich daran erinnern, dass die Bundesleitung der Justizwachegewerkschaft auf Antrag der FSG im Juli 2012 einstimmig einen Antrag auf Personalvermehrung an die Bundesministerin für Justiz gestellt hat. Wie ernst die ÖVP-Justizministerin die Anliegen der JustizwachebeamtInnen nimmt, sieht man auch daran, dass sie seit weit über einem Jahr auf diesen Antrag der Justizwachegewerkschaft nicht reagiert hat, ja nicht einmal das Eingehen des Schreibens bestätigt hat", betonte Jarolim. Dazu passt das Vorgehen der Justizministerin nach dem letzten Skandal im Jugendstrafvollzug: Nach anfänglich unerträglichen Äußerungen ("Strafvollzug ist kein Paradies") wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einige Vorschläge erstattete. Hier ist darauf hinzuweisen, dass es bereits vor zwei Jahren schon eine interne Kommission für den Jugendstrafvollzug gegeben habe, wo damals im Wesentlichen schon die gleichen Vorschläge vorgebracht worden sind, wie sie jetzt wieder erhoben wurden. "Getan hat sich dann absolut nichts, bis es zu den Vorfällen im Jugendstrafvollzug in der Josefstadt gekommen ist", betonte der SPÖ-Justizsprecher. Zu den jüngsten erschütternden Vorfällen, über die die Zeitschrift "Falter" in ihrer letzten Ausgabe berichtet hat, fordert Jarolim eine sofortige rückhaltlose Aufklärung im Rahmen des Rechtsstaates.

"Leider werden solche Vorfälle dadurch begünstigt, dass die personelle Ausstattung der Justizwache tatsächlich absolut unbefriedigend ist", erklärt Jarolim. In diesem Zusammenhang betont der SPÖ-Justizsprecher, dass auch hier eine Falschdarstellung von Herrn Simma richtig zu stellen sei: "Die seinerzeitige SPÖ-Justizministerin Maria Berger hat keineswegs die Personalprobleme verursacht, sondern unter ihrer Ministerschaft hatte die Justiz und damit auch die Justizwache erstmals seit zehn Jahren wieder mehr Planstellen erhalten", so Jarolim.

Jarolim fordert von der FCG dringend, sich statt einer rein parteipolitischen Argumentation tatsächlich für die JustizwachebeamtInnen einzusetzen und endlich gemeinsam bei der Justizministerin für mehr Personal in der Justizwache einzutreten. "Mit Unterstellungen und falschen Vorwürfen ist niemandem gedient", schließt Jarolim. (Schluss) up/rm/mp

