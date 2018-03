Industrie: Moderne Arbeitswelten sind der Weg zu mehr Arbeitsplätzen

IV-GS Neumayer: Menschen wollen mehr Flexibilität - praxisgerechte Höchstarbeitszeitgrenzen sowie neue Gestaltungsmöglichkeiten auf Betriebsebene erforderlich

Wien (OTS/PdI) - "Wir brauchen neue Ideen und konkrete Maßnahmen, die uns in die Zukunft führen und nicht populistische Vorschläge, die uns ins 20. Jahrhundert zurückversetzen", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich jüngster Aussagen von Gewerkschafts-Seite zum Thema Arbeitswelten. "Die erhobenen Gewerkschafts-Vorschläge entsprechen schon lange nicht mehr den Realitäten einer modernen Arbeitswelt und den Anforderungen unserer Zeit. Ganz im Gegenteil, zeigt eine Umfrage, die wir 2013 durchgeführt haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wohl bereit sind flexibler zu arbeiten und dass sie dies sogar einer starren Arbeitszeit vorziehen", betonte Neumayer.

"Fakt ist auch, dass moderne Arbeitszeitmodelle zu einer höheren Beschäftigungssicherheit beitragen. Davon profitieren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber", so der IV-Generalsekretär "Auch ist es nicht zuträglich, dass Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer immer künstlich auseinander dividiert werden. Denn am Ende wollen wir alle dasselbe:

Beschäftigung schaffen und Arbeitslosigkeit vermeiden. Permanentes Misstrauen und die ständige Unterstellung der Ausbeutung seitens der Arbeitnehmervertretung entbehrt nicht nur jeder realen Grundlage in Österreich, sondern ist auch kontraproduktiv. Denn nur ein moderner Arbeitsrechtsrahmen, der den veränderten Bedürfnissen der Menschen sowie der Unternehmen in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt entgegenkommt, kann unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern."

"Anstatt neue Belastungen für den Arbeitsmarkt zu erfinden, sollte vielmehr darüber nachgedacht werden, welche Maßnahmen tatsächlich neue Arbeitsplätze schaffen. Um langfristig Beschäftigung in Österreich zu sichern, ist ein zeitgemäßes Arbeitszeitrecht unverzichtbar. Erforderlich sind zeitgemäße praktikable Höchstarbeitszeitgrenzen sowie neue Durchrechnungsmöglichkeiten auf Betriebsebene", so der IV-Generalsekretär.

