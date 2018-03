AVISO: Refugee Protest Großdemo am Freitag

Wien (OTS) - Neun Tage vor den Wahlen ruft der Refugee Protest Vienna zu einer Demonstration auf. Denn nach über 10 Monaten Protest gibt es immer noch kein ernstzunehmendes Zeichen seitens der Politik, die Menschenrechtsverletzungen im Asylwesen endlich zu beseitigen. Stattdessen hat man acht Mitstreiter des Flüchtlingsprotests in eine Terrorregion abgeschoben. Zu einigen konnte bis heute noch kein Kontakt hergestellt worden. Um die breite Solidarität zu brechen, wurde außerdem versucht, den Refugeeprotest in der Öffentlichkeit mit unbegründeten Vorwürfen in Misskredit zu bringen. Trotz dieser massiven Angriffe wird der Protest umso entschlossener weitergehen.

Die Forderungen der Refugees sind klar:

1. Sicherer Aufenthaltsstatus

2. Falls das nicht möglich ist, Löschung ihrer Fingerabdrücke in Österreich

3. Die Freilassung aller inhaftierten Mitstreiter!

Medienvertreter*innen sind herzlichst eingeladen, der Demonstration beizuwohnen.

No border no nation! Stop deportation! We will rise!

Termin: Freitag, 20. September 2013, Beginn 16:00

Adresse: Demo-Treffpunkt 16:00 Omofuma-Denkmal (Museumsquartier Ecke Mariahilfer Straße 1070 Wien) Abschlusskundgebung

19:00 PAZ Rossauer Lände (Rossauer Lände 9, 1090 Wien)

