Pressekonferenz: SVA, Sportunion und Ärztekammer starten neues Bewegungsprogramm

Mit "Wir bewegen Kärnten" Bewegung in den Alltag einbauen und länger gesund bleiben

Wien (OTS) - In einer gemeinsamen Pressekonferenz am 19.9.2013 stellten SVA, Sportunion und Ärztekammer das neue Bewegungsprogramm "Wir bewegen Kärnten" vor. Ziel der Bewegungs-Initiative sei es, regelmäßige Bewegung in den Alltag einzubauen. Dass Bewegung wichtig ist für die Gesundheit, aber auch, um klassischen Zivilisationskrankheiten frühzeitig vorzubeugen, waren sich Rudolf Gross, SVA, Ulrich Zafoschnig, Sportunion, und Josef Huber von der Ärztekammer Kärnten einig, vor allem im Hinblick auf aktuelle besorgniserregende Zahlen über das Bewegungsverhalten der Kärntner.

Heute sind 80 % aller Krankheiten so genannte

Zivilisationskrankheiten. "Solche Krankheiten sind oftmals die Folge eines bestimmten Lebensstils", erklärt SVA-Vorstandsmitglied Gross. Deshalb sei es besonders wichtig, dass sich jeder einzelne eigenverantwortlich für die eigene Gesundheit engagiert. "Wir dürfen nicht erst reagieren, wenn wir bereits krank sind, sondern müssen uns frühzeitig um unsere Gesundheit kümmern." Die SVA mache deshalb das Jahr 2014 zum Jahr der Bewegung. Gemeinsam mit der Sportunion starte man das neue Bewegungsprogramm, um Menschen dazu zu motivieren, sich regelmäßig zu bewegen.

Wie wichtig Bewegung im Alltag ist, betonte auch Ulrich Zafoschnig, Präsident der Sportunion Kärnten. "Zwei Drittel der Kärntner sporteln fast gar nicht." Das belegen auch die Zahlen der aktuellen Studie des Ludwig Boltzmann Instituts. Zafoschnig ist davon überzeugt, dass es gelingen muss, Bewegung routinemäßig in den Alltag einzubauen. "Das wäre ein großer Schritt in der Prävention von Zivilisationskrankheiten."

Josef Huber, Präsident der Ärztekammer Kärnten ist davon überzeugt, dass "jedes Mehr an körperlicher Aktivität zählt" und rät dazu, beispielsweise eine Haltestelle früher aus dem Bus zu steigen oder mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. "Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert den Fitness-Zustand und die Lebensqualität erheblich." Auch das Risiko für eine Reihe von Erkrankungen wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Übergewicht könne mit ausreichend Bewegung reduziert werden.

Das Bewegungsprogramm "Wir bewegen Kärnten" startet zunächst als Pilotprojekt in Villach und Klagenfurt. Bewegungsprogramme finden in Kleingruppen mit maximal 12 Personen als Ganzjahresprogramme statt. Die Teilnehmer werden professionell unterstützt. Für SVA-Versicherte gibt es dazu die Möglichkeit, vom Gesundheitshunderter zu profitieren.

Am 28.09.2013 können alle Interessierten in Villach und Klagenfurt zwischen 10.00 und 14.00 Uhr das Programm testen und die Übungsleiter auch persönlich kennen lernen. Weitere Infos unter www.sva-bewegt.at im Internet.

SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und betreut als gesetzliche Krankenversicherung rund 750.000 Kunden, davon 370.000 aktiv Erwerbstätige, 140.000 Pensionisten und 233.000 Angehörige. Als gesetzliche Pensionsversicherung ist die SVA für 390.000 Versicherte zuständig.

