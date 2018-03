SP-Troch/Jennifer Kickert(Grüne): Petitionsausschuss immer noch kein FP-Wunschkonzert

Wien (OTS/SPW-K) - "Wie wir bereits in der vergangenen Woche in einer gemeinsamen Aussendung festgehalten haben, handelt es sich beim Wiener Petitionsrecht und dem dazugehörigen Ausschuss nicht um ein populistisches Wunschkonzert, welches von den Freiheitlichen nach Belieben als Wahlkampfbühne missbraucht werden kann, sondern um ein seriöses Forum für BürgerInnenanliegen", stellen der Wiener SPÖ-Landtagsabgeordnete und Vorsitzender des Petitionsausschusses, Harald Troch, und Jennifer Kickert von den Grünen in einer Kurzreplik auf FP-Wansch klar. "Das quartalsmäßige Sitzungsintervall wurde von allen Parteien im Ausschuss gemeinsam vereinbart - das schließt selbstverständlich auch die FPÖ mit ein. Der Sitzungskalender wird im Übrigen unabhängig von anderen Wahlgängen gestaltet", stellen Troch und Kickert weiters fest und betonen darüber hinaus: "Auf Basis ausführlicher Stellungnahmen und fundierter Recherchen werden alle Petitionen ernsthaft beraten und zwar konkret in jedem einzelnen Fall - dafür garantieren wir!"

(Schluss)

