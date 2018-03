Optimale Kindergartenverpflegung? Ausgezeichnet!

Oxonitsch und Beck überreichten WiNKi-Auszeichnungen der Wiener Gesundheitsförderung

Wien (OTS) - Wenn ab sofort auf den Speiseplänen in Wiener Kindergärten der kleine Drache "WiNKi" zu sehen ist, können die Eltern sicher sein: Ihre Kinder werden optimal verpflegt. Dahinter steht das Projekt "Wiener Netzwerk Kindergartenverpflegung" der Wiener Gesundheitsförderung. Sie attestiert den ersten zehn VerpflegungsanbieterInnen eine optimale Speisenfrequenz und einwandfreies Qualitätsmanagement. Überreicht wurden die Auszeichnungen heute im Rathaus durch Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch und WiG-Geschäftsführer Dennis Beck - gemeinsam mit einer Gruppe von Kindern, stellvertretend für jene, die schlussendlich den größten Nutzen aus dem Projekt ziehen.

Nachhaltig gesunde Ernährung in Wiener Kindergärten

Rund 64.600 Kinder essen in Wien täglich im Kindergarten. Wer auf lange Sicht das Mittags- und Jausenangebot für sie optimieren möchte, muss den Fokus einerseits auf die Sicherstellung der kindgerechten Verpflegung und andererseits auf die Erreichung einheitlicher bedürfnisangepasster Qualitätsstandards legen. Dazu wurde und wird eng mit den VerpflegungsanbieterInnen zusammen gearbeitet. Entsprechende Beratungs- und Schulungsangebote wurden individuell an die jeweilige Größe bzw. das System - von der Großküche bis zum Kindergarten, in dem selbst gekocht wird -angepasst. Speisepläne wurden analysiert und gemeinsam optimierte Rezepturen erarbeitet.

Jetzt haben zehn der am Projekt teilnehmenden AnbieterInnen die WiNKi-Auslobung erreicht: Gold Menü, Gourmet Menü-Service, Max-Catering, Sodexo Service Solutions Austria, SV (Österreich) sowie die Kindergärten "Bunte Spielinsel", Montessori KIDS Kinderhaus, Schulzentrum Friesgasse, Montessori-Musik-Kindergarten "happy kids" und Privatkindergarten "Alt Wien". Für Christian Oxonitsch zählt die gesunde Ernährung der Kinder mit zu den wichtigsten Aufgaben der Wiener Kindergärten: "Was auf den Tisch kommt, soll nicht nur schmecken sondern den Kindern auch Lust auf eine ausgewogene und damit gesunde Ernährung machen. Wenn sie das auf ihren Lebensweg mitnehmen, haben wir schon viel gewonnen."

Alle ziehen an einem Strang - auch weiterhin

Auch Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely steht hinter dem "Wiener Netzwerk Kindergartenverpflegung", weil damit erstmals alle Gruppen erreicht werden, die für die gesunde Ernährung der Kinder entscheidend sind: "Auch die MitarbeiterInnen in den Kindergärten und die Eltern bekommen hier das notwendige Rüstzeug auf den Weg - nicht zu vergessen die Kinder selbst. Damit trägt die Wiener Gesundheitsförderung wesentlich zu einem gesünderen Aufwachsen der Kinder bei." Deswegen wird der erfolgreiche Weg auch in der Zukunft fortgesetzt, verspricht Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung: "Jene VerpflegungsanbieterInnen, die kurz vor der Erreichung der WiNKi-Kriterien stehen, können jedenfalls mit unserer vollen Unterstützung rechnen." Und auch die qualitätsgesicherte Weiterbildung des Kindergartenpersonals sowie die Workshops mit den Kindergruppen werden bis Ende 2014 fortgeführt.

Wiener Netzwerk Kindergartenverpflegung - WiNKi

Die gesündere Wahl beim Essen zur leichteren Entscheidung machen! Das ist das aktuelle Ziel der österreichischen Vorsorgestrategie der Bundesgesundheitsagentur. In Wien setzt die Wiener Gesundheitsförderung im Rahmen dieser Initiative konkrete Maßnahmen zur nachhaltig gesunden Ernährung an Wiener Kindergärten. Mehr dazu auf www.winki.at

Zu dieser Meldung stehen unter www.wien.gv.at/pressebilder Fotos zur Verfügung.

