Termine am 20. September in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Dachgleiche für neues Mutter-Kind-Zentrum und OP- Zentrum im Kaiser-Franz-Josef-Spital mit u.a. StRin Wehsely (10., Kundratstraße 3) 10.00 Uhr, Medientermin: Initiative Erwachsenenbildung - Bildungsministerin Schmied und StR Ludwig besuchen VHS Ottakring (VHS Ottakring, 16., Ludo-Hartmann-Platz 7) 10.00 Uhr, "Anpfiff für Simmering" - Start für das derzeit größte Kanalbauprojekt Europas mit StRin Sima, BVin Angerer und Wien Kanal Chef Ilmer (Sportplatz des SC Mautner Markhof, 11., Haidestraße 10) 11.30 Uhr, Überreichung der Medaille für Verdienste im Wiener Feuerwehr- und Rettungswesen in Silber an Andre Dworschak, Edwin Harrand, OMR Dr. Gerhard Reindl, Ing. Franz Reiterer und Erwin Schädlbauer sowie der Medaille in Bronze an Erwin Batik, Wilhelmine Bauer, Gisela Chvosta, Robert Dangl, Mag. Bernhard Dvorak, Gerhard- Johann Gratsch, Mag. Andrej Grieb, Dipl.-Päd. Ing. Hochleithner, Wolfgang Kerndler, Franz Koglbauer, Dipl.-Ing Günther Mühlbauer, Michael Novotny, Friedrich Paulmayer, Gerhard Reiner, Renate Rieger, MR Dr. Peter Roesler, Friedrich Schiff, Elfriede Schörg, Kurt Schunder, Thomas Wanasek, Karl Wostracky und Peter Zohmann durch StRin Wehsely (Rathaus, Wappensaal) 14.00 Uhr, "Quer durchs Baugebiet" auf den Mautner-Markhof-Gründen mit u.a. StR Ludwig und BVin Angerer (11., Simmeringer Hauptstraße 101) 15.30 Uhr, Große SommerLeseClub-Abschlussparty in der Hauptbücherei (7., Urban-Loritz-Platz 2a)

