Krainer: ÖVP will Steuerentlastung für ArbeitnehmerInnen auf den "St. Nimmerleinstag" verschieben

"Mittelstand hat von der ÖVP nichts zu erwarten"

Wien (OTS/SK) - "Die ÖVP will eine aufkommensneutrale Entlastung des Faktors Arbeit mit einer Steuersenkung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer offensichtlich auf den St. Nimmerleinstag verschieben", so SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer zu heutigen Aussagen von Finanzministerin Fekter. "Seit Monaten versprechen Fekter und VP-Obmann Spindelegger die notwendige Steuerentlastung und eine Senkung des Einkommenssteuersatzes. Jetzt, wo ein aufkommensneutrales SPÖ-Konzept vorliegt, sagt die ÖVP 'Njet' und will die Entlastung für die nächste Legislaturperiode absagen", kritisiert Krainer. ****

Das SPÖ-Konzept ist aufkommensneutral, bringt mehr Gerechtigkeit ins Steuersystem, entlastet besonders den Mittelstand und setzt damit auch wichtige Impulse für Konsum und Wachstum. "Bis vor kurzem war auch die ÖVP dafür, Lohn- und Einkommenssteuerpflichtige zu entlasten", erinnert Krainer an Aussagen Fekters, zuletzt etwa am 11. September. Heute verschiebt Fekter diese Entlastung auf die Zeit nach 2017 - und damit praktisch über die nächste Legislaturperiode hinaus. "Der Mittelstand, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Familien haben von der ÖVP nichts zu erwarten", konstatiert Krainer.

"Alle Experten sagen uns, dass unser Steuersystem Arbeit viel zu hoch besteuert. Das weiß auch die ÖVP-Finanzministerin. Die SPÖ hat immer gesagt, dass eine Steuersenkung aufkommensneutral sein muss und den Budgetpfad nicht gefährden darf. Im Gegensatz zur ÖVP haben wir auch das Konzept zur Gegenfinanzierung. Dass die ÖVP ein solches Konzept nicht hat, ärgert die Lichtenfelsgasse offenbar so sehr, dass sie jetzt die Steuerreform überhaupt absagen will", kritisiert Krainer abschließend. (Schluss) ah/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493