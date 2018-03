Wurm zu Papamonat: Wer hat das Sagen in der ÖVP?

SPÖ will Papamonat auf Privatwirtschaft ausdehnen

Wien (OTS/SK) - "Wie ernst ist es Spindelegger mit der Unterstützung für die SPÖ-Forderung nach einem bezahlten Papamonat in Unternehmen?", fragt SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm anlässlich der Pro-Papamonat-Ansage von Spindelegger in der ORF-Fernsehdiskussion am Dienstag und weiter: "Wie glaubwürdig ist Spindelegger, wenn er von angeblichen Verhandlungen mit den Sozialpartnern in Sachen Papamonat spricht? Die ÖVP ist hier wieder einmal auf einem Zick-Zack-Kurs." Vor allem angesichts der Tatsache, dass Vertreter der Wirtschaftskammer nichts von diesbezüglichen Verhandlungen wüssten. Der Papamonat im öffentlichen Dienst ist ein Erfolgsmodell, das bereits von mehr als 500 Bediensteten in der Zeit zwischen Jänner 2011 und Juni 2013 in Anspruch genommen wurde. Ginge es nach der SPÖ, wäre dieses Erfolgsmodell schon längst umgesetzt worden. Die Vorteile dieses bezahlten Papamonats liegen klar auf der Hand: Es helfe nicht nur den Familien, sondern nütze auch Unternehmen, wenn sich Eltern die Betreuung der Kinder teilen und Väter Papamonate in Anspruch nehmen, denn dann können Frauen früher zurück in ihren Job. "Zahlreiche Studien belegen, dass frauenfreundliche Betriebe mehr Gewinn erwirtschaften, als jene, in denen weibliche Führungskräfte unterrepräsentiert sind und Frauen zu wenig gefördert werden", so Wurm. ****

Die SPÖ wird nicht locker lassen und bei einer Regierungsbeteiligung alles dran setzen, diese Maßnahme sukzessive auf die Privatwirtschaft auszudehnen. Es gäbe heute schon Unternehmen, wie zum Beispiel die Wiener Stadtwerke mit tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den Papamonat bereits eingeführt haben und als positives Vorbild für andere Unternehmen gelten. "Ich bin gespannt, ob es der ÖVP mit dem Papamonat ernst ist und wer sich letztendlich wieder einmal in der ÖVP durchsetzt. Der offizielle ÖVP-Obmann oder die vielen inoffiziellen?", so Wurm. (Schluss) sn/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493