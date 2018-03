Grüne Wien/Hebein: Neues Tageszentrum der Gruft leistet große Unterstützung für wohnungslose Menschen

Wien (OTS) - Erfreut über die heutige Eröffnung eines neuen Tageszentrums in der Caritas-Einrichtung "Gruft" in der Wiener Barnabitengasse zeigt sich die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein. "Die Gruft leistet unschätzbare Hilfe und Unterstützung für Wohnungslose Menschen. Das neue Tageszentrum mit mehr Platz und Licht bietet rund um die Uhr gemeinsam mit der alten Gruft verbesserte, niederschwellige und unbürokratische Aufenthalts-und Übernachtungsmöglichkeiten für Betroffene. Die Gruft gehört zu einer der wichtigsten Einrichtungen für Wohnungslose Menschen in Wien. Jeder Euro für den Ausbau des Tageszentrums war hier richtig investiert, ich freue mich, dass Hilfesuchende vor dem Winterbeginn auf ein verbessertes Angebot zurückgreifen können. Unser Dank gilt auch dem engagierten Team der Gruft", so Hebein abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at