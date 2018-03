Haubner: Ausgerechnet Sie wollen uns etwas über Qualifikations-Pläne erzählen, Frau Brauner?

Zeugenaussagen in SPÖ/AMS-Postenschacher-Skandal: Brauner intervenierte gegen best-qualifizierte Bewerberin für AMS-Wien-Posten - Lehre im Betrieb ist das Erfolgsmodell

Wien, 19. September 2013 (OTS) - "Wiens SPÖ-Vizebürgermeisterin Brauner marschiert mit Sozialminister Hundstorfer durch eine Lehrwerkstätte und erzählt etwas über Qualifikationspläne. Angesichts der neuen Fakten im SPÖ/AMS-Postenschacher-Skandal, ist das absolut lächerlich. Denn wie Zeugenaussagen, die im 'Kurier' zu lesen waren, darlegen, gilt für Frau Brauner in der Praxis nicht die Qualifikation, sondern nur das Parteibuch", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner mit aller Schärfe. Der Hintergrund: Brauner übte anscheinend bei der erstgereihten Kandidatin für den AMS-Wien-Chefposten, Dr. Friehs, und ihrer Vorgängerin Claudia Finster, mehrmals politischen Druck aus, um an den 350 Millionen schweren Fördertopf des AMS für das rote Wien zu kommen. Doch die beiden Damen haben dem politischen Druck standgehalten. Die Folge:

Brauner intervenierte bei SPÖ-Minister Hundstorfer, dass Dr. Friehs die Stelle nicht bekommen darf. Das ist ein SPÖ-Postenschacher-Skandal der Sonderklasse und hat mit Qualifikation nichts zu tun", so Haubner. ****

Abgesehen davon fordert Haubner die beiden Genossen Hundstofer und Brauner auf, auch einmal einen ausbildenden Betrieb zu besuchen. "Die staatlichen Lehrwerkstätten sind natürlich eine wichtige Einrichtung. Allerdings können sie nur eine Ergänzung zum wirklichen Erfolgsmodell darstellen - und das ist die Lehre im Betrieb! Es sind die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Großteil der Lehrlinge in Österreich ausbilden. 92 Prozent aller Lehrlinge werden im Rahmen der Dualen Ausbildung im Betrieb ausgebildet. Doch dieses Faktum wird von der SPÖ stets ignoriert. Tatsache ist auch, dass ein Platz in einer Lehrwerkstätte mehr als drei mal so viel kostet, wie ein Ausbildungsplatz in einem Betrieb. Die Genossen sind aufgefordert, sich diesen Fakten zu widmen und unser Erfolgsmodell, die Ausbildung im Betrieb, zu würdigen", schließt Haubner.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich